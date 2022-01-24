أغنى 10 مليارديرات يتجرَّعون مرارة الخسارة

مال وأعمال

في اسبوع مؤلم لأصحاب المليارات، انهارت اسهم شركات التكنولوجيا، وأصول العملات المشفرة، والألعاب عبر الانترنت، لتهبط المؤشرات الرئيسة، بأكبر نسبة منذ تفشي وباء «كورونا».

وتأتي التراجعات الأخيرة على خلفية استقرار شبح رفع الفيدرالي الأميركي، لأسعار الفائدة.

وخسر الملياردير المؤسس لشركة امازون، جيف بيزوس 20 مليار دولار من ثروته، فيما انخفضت ثروة ملك التشفير المؤسس لشركة باينانس، تشانغ بينغ تشاو، نحو 17.7 مليار دولار، بينما انخفضت ثروة مارك زوكيربرغ، بمقدار 10.4 مليارات دولار.

وخلال اسبوع فقدت العملات المشفرة، اكثر من تريليون دولار من رأسمالها السوقي، حيث انخفضت اسعار بيتكوين الى ادنى مستوياتها في 6 اشهر، وطالت الخسائر باقي الأصول الرقمية.

ووفقاً لتقديرات بلومبرغ، «، فان ثروة تشاو، تبلغ حالياً 75 مليار دولار.

وخسر اغنى رجل في العالم، ايلون ماسك، اكثر من 9% من ثروته، والتي تراجعت بأكثر من 25 مليار دولار هذا الأسبوع، ليعتلي قائمة الخاسرين، وكذلك تراجعت ثروة مارك زوكربيرغ.

ومن بين اغنى 10 اشخاص في العالم، تجنب شخص واحد الخسائر هذا الأسبوع، حيث بات قطب الأزياء الفرنسية الفاخرة برنارد ارنو، على وشك استعادة المركز الثاني بين قائمة المليارديرات.

