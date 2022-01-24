الدهيم: استكمال الحجوزات لمعرض «البناء»

مال وأعمال

تتوالى الاستعدادات في أرض المعارض الدولية بمشرف لانطلاق فعاليات معرض «البناء» في البلاد الذي تنظمه وتقيمه شركتا معرض الكويت الدولي وشركة «أتكس» لتنظيم المعارض خلال الفترة من 26 الى 29 يناير 2022 في صالة (C) بمشاركة عدد من الشركات المحلية والاجنبية ووكالات ماركات عالمية ذات علاقة بقطاع مواد البناء ومستلزماته.

من جهتها صرحت مديرة التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم أن معرض (البناء) يعد حدثا مميزا في الكويت من ناحية توقيته ونوعيته وأهميته خاصة مع ظهور بعض المناطق السكنية الجديدة في البلاد الأمر الذي يسهم في مساعدة الراغبين في البناء الحصول على احتياجاتهم سواء من ناحية التصاميم الهندسية والانشاءات والديكورات والمصاعد والاضاءات والمعدات الثقيلة.

وأضافت الدهيم أن معرض الكويت الدولي حريص على إقامة مثل هذه المعارض إيمانا منه بأهمية هذا القطاع وتسليط الضوء عليه خاصة أنه من القطاعات الاقتصادية المهمة في الكويت التي تهتم بمنتجات ومواد البناء وتغطي احتياجات السوق المحلية فضلا عن تعزيز التبادل التجاري.

وأشارت إلى استكمال الحجوزات استعدادا لانطلاق المعرض الذي يستمر لمدة أربعة أيام متتالية موفرا أحدث حلول البناء التي تعرضها أكثر من 45 شركة محلية وخليجية ودولية.

وافادت الدهيم بأن المعرض فرصة جيدة للمواطن الكويتي الراغب في بناء بيت العمر أو تجديد قسيمته في الحصول على المعلومات والاستفادة من خبرات الشركات الموجودة في المعرض.

وذكرت الدهيم أن المعرض يهدف أيضا لتشجيع الشركات والمصانع المحلية لتقديم أفضل المنتجات لسوق البناء المحلي من خلال الجودة العالية والكلفة المناسبة وتوفير بدائل تعطي خيارات عدة للراغب في عملية البناء أو التجديد والتعرف على المنتجات الجديدة.

