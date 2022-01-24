«كامكو إنفست»: النفط كسر حاجز 90 دولاراً بداية العام الحالي

مال وأعمال

أكد تقرير كامكو انفست ان المعنويات في سوق النفط إيجابية ظلت مع بداية العام 2022 وسط توقعات بارتفاع

الطلب مقروناً بتناقص الإمدادات لدى بعض المنتجين الرئيسيين في جميع أنحاء العالم. وأدى تراجع درجة المخاطر المرتبطة بسلالة أوميكرون المتحورة إلى تعزيز المعنويات الإيجابية، حيث ظلت أسعار النفط حول مستوى 90 دولاراً للبرميل.

وتشير عدة تقديرات الآن إلى وصول أسعار النفط إلى رقم من ثلاث خانات هذا العام حيث يكافح العرض لمواجهة الطلب المتزايد الناتج عن سنوات عديدة من نقص الاستثمارات إلى جانب إعادة تقييم الإمدادات ليس فقط من جهة مجموعة الأوبك، بل وأيضاً المنتجين من خارج الأوبك في جميع أنحاء العالم.

كما كان الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط الخام مدعوماً بارتفاع الطلب على المنتجات المكررة. وساهمت برودة الطقس في شمال شرق الولايات المتحدة في تعزيز الطلب على الديزل كوقود للتدفئة في وقت كان فيه الطلب من قطاع النقل البري يشهد أيضاً ارتفاعاً. وارتفعت أسعار البنزين أيضاً في كل أنحاء العالم بسبب زيادة التنقل.

ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع الأسعار، توافر عدد محدود من حصص امدادات المصدرين الصينيين، والتوجه لاستبدال الغاز

الطبيعي بالديزل لتوليد زيت التدفئة والكهرباء، وانتعاش السلع على نطاق أوسع في كافة أنحاء العالم، فضلاً عن الطلب غير المستغل في العديد من أسواق النفط النهائية مثل وقود الطائرات. بالإضافة إلى ذلك، أتخذ الدولار اتجاهاً

هبوطياً بصفة عامة مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن بلغ ذروته في نوفمبر 2021.

وعلى صعيد إمدادات النفط، تم الإبلاغ عن اضطرابات الإنتاج في العديد من الدول بما في ذلك ليبيا والإكوادور بينما أدت الاضطرابات في كازاخستان إلى مخاوف من تعطل الإمدادات. وذكرت روسيا أيضاً أن استعادة الإنتاج بعد تخفيضات الأوبك وحلفائها لن يكون من السهل تنفيذه بسبب التحديات التقنية ونقص الاستثمار في إنتاج النفط على مدى السنوات القليلة الماضية من تخمة إمدادات النفط.

وشهد إنتاج نفط الأوبك نمواً هامشياً في ديسمبر2021 لكنه ظل أعلى من مستوى 28 مليون برميل يومياً بوصوله إلى 28.09 مليون برميل يومياً بزيادة قدرها 90 ألف برميل يومياً، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج. وأظهرت مصادر الأوبك الثانوية نمواً بمستويات أعلى قليلاً على خلفية التراجع الحاد في إنتاج ليبيا ونيجيريا بصفة رئيسية والذي قابله جزئياً ارتفاع إنتاج السعودية وفنزويلا وأنجولا. وظل إنتاج النفط الخام الأمريكي ثابتاً عند مستوى 11.7 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 14 يناير 2022.

اتجاهات أسعار النفط

وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 7 سنوات خلال الأسبوع الثالث من يناير 2022 بدعم من ارتفاع الطلب وخفض القيود المتعلقة

بكوفيد-19 واضطرابات الإنتاج في بعض الدول المنتجة للنفط واشتداد برودة الطقس بالإضافة إلى التحول من استخدام الغاز إلى النفط للتدفئة وتوليد الكهرباء. ووصلت أسعار سلة خام الأوبك إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2014 في 20 يناير 2022 عند سعر 88.55 دولار للبرميل. وشهدت أسعار الخام الكويتي ومزيج خام برنت نمواً مماثلاً.

وتراوحت الأسعار في حدود 90 دولاراً للبرميل خلال الأسبوع الماضي مع إشارة عدد من التقديرات الآن إلى

وصوله إلى 100 دولار للبرميل في الربع الثاني من العام 2022 بدعم من استمرار تحسن الطلب إلى جانب النمو المحدود للإمدادات النفطية.

من جهة أخرى، من المتوقع أيضاً أن يرتفع العرض على مستوى العالم. كما يتوقع أن تزيد الولايات المتحدة إنتاجها مع إعلان شركات التنقيب عن النفط عن خطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي. بالنسبة لعام 2022، لم تتغير توقعات نمو الطلب على النفط عند 4.2 ملايين برميل يوميا، ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك إلى 100.8 ملايين برميل يوميا. أظهر تقرير حديث صادر عن اس أند بي بلاتس توقعات بطلب مرن من آسيا على المدى القريب مع كون الصين والهند القوة الدافعة وراء ارتفاع الطلب.

فيما يتعلق بالمنتجات، من المتوقع أن يكون وقود الطائرات محركًا رئيسا للنمو هذا العام. فيما ذكرت إدارة معلومات الطاقة، في أحدث توقعاتها، أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 3.6 ملايين برميل يوميا في العام 2022 مدعومًا بارتفاع الطلب من الولايات المتحدة والصين، والذي سيمثل نسبة 39% من نمو الطلب خلال العام.

