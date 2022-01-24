نواف الصباح لـ«النهار»: اكتشاف واعد للغاز في إندونيسيا

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كشف الرئيس التنفيذي ل‍شركة البترول الكويتية العالمية والرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» الشيخ نواف سعود الصباح،عن اكتشافات واعدة للغاز الطبيعي لشركة كوفبيك في مشروعها في دولة اندونيسيا، واصفا ايها بالمشجعة في مشروع الشركة في بحر اندونيسيا.

وقال الشيخ نواف الصباح في تصريحات خاصة لـ «النهار» ان كميات الغاز المتوفرة في المشروع وفقا للاختبارات الاولية مبشرة جدا، مشيرا الى ان الشركة سوف تعلن عن تلك الاكتشافات في وقت لاحق.

واكد الشيخ الصباح أن تلك الاكتشافات تتميز بكونها حقاً اصيلاً للشركة 100% كون الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» المشغل للمشروع وهي تعد المرة الاولى للشركة كمشغل في المناطق البحرية.

واوضح ان نجاح الشركة في تحقيق مثل ذلك الاكتشاف الضخم من الغاز يمثل خطوة على الطريق الصحيح ودلالة واضحة على نجاح استراتيجية الشركة في تحقيق اهدافها الطموحة.

وتابع الصباح بأن «هذا الاكتشاف الناجح يبرز إمكانيات كوفبيك كمشغل متميز في مجال الاستكشافات البحرية، كما يعد برنامج التعميق والتقييم الذي تم تنفيذه في هذا القطاع أحد الأمثلة الصريحة على عزم وتصميم فريق كوفبيك لتعظيم قيمة أصول الشركة».

وأكد الشيخ نواف بأنه يشعر «بالفخر تجاه الحرفية العالية التي تميز بها فريق كوفبيك والذي ضم خبراء كويتيين قاموا بإدارة منصة الحفر».

علاوة على ذلك، نفذت كوفبيك حملة حفر البئر وفق الخطط الزمنية المعتمدة وبكلفة أقل من الميزانية المحددة ودون تسجيل أي حوادث تتعلق بالصحة والسلامة والبيئة.

وفي بيان اعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) عن أن شركتها التابعة «كوفبيك إندونيسيا» قد حققت اكتشافا بحريا مهما للغاز والمكثفات في قطاع أنامباس البحري في إندونيسيا. لقد حققت كوفبيك هذا الإنجاز عبر التنقيب والحفر الناجح لبئر Anambas-2X في مياه يبلغ عمقها 288 قدما بينما بلغ عمق البئر 10,509 أقدام. ويمثل هذا الإنجاز أول اكتشاف بحري لكوفبيك كمشغل كما يبرز إمكانيات كوفبيك كمشغل ناجح في مجال النفط والغاز بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لعام 2040.

وقالت «لقد تم منح هذا القطاع، الواقع في بحر ناتونا قرب قطاعات كوفبيك الأخرى، لكوفبيك كمشغل بنسبة 100% عبر عطاء تنافسي في عام 2019، حيث تتولى كوفبيك فيه مهمة المشغل بنسبة 100%. وتبلغ مدة عقد مشاركة الإنتاج 30 عاما متضمنة الفترة الاستكشافية الأولى التي تستمر لمدة 6 سنوات. ومن خلال حملة الحفر، نفذت كوفبيك إندونيسيا اختبارين تقييميين أحدهما في تكوينات غابس السفلية والثاني في تكوينات إنترا كيراس ما نتج عنهما تدفق مستقر بمعدل 7 ملايين قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي في اليوم إضافة إلى 1,240 برميل من المكثفات في اليوم. هذا وتخطط كوفبيك للقيام بمزيد من الاختبارات التقييمية في البئر نفسه في المرحلة المقبلة».

وبعد تحقيق نجاح أهداف الحفر في تكوينات غابس السفلية، استغلت كوفبيك إندونيسيا عمليات تعميق البئر لاختراق طبقاته السفلية التي أثبتت تواجد مكامن أغنى من الغاز. إضافة إلى ذلك، قدمت نتائج برنامج تعميق البئر جانبا إيجابيا أسهم في تعزيز أهداف البئر الأصلية، وفتح المجال كذلك نحو المزيد من الفرص الاستكشافية الممكنة في التكوينات الأكثر عمقا. وستواصل كوفبيك إندونيسيا أيضا برامجها التقييمية لثلاث مكامن أخرى في تكوينات أرانج والتي يمكن لها أن تنتج معدلات أعلى من الغاز.

