واحة الأحساء

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الأحساء هي واحة ومحافظة سعودية تقع في المنطقة الشرقية، وتغطي صحراء الربع الخالي جزءا كبيرا من المحافظة، ومن أهم مدنها الهفوف والمبرز، توجد في المحافظة عيون مياه عذبة ومياه جوفية تخرج من أراضيها، وهذا ما ساعد على زراعة الأحساء بالنخيل منذ زمن طويل جداً، وهي تعتبر أكبر واحة وسط الصحراء من صنع الإنسان، فيها حوالي ثلاثة ملايين نخلة، وانضمت الى قائمة التراث العالمي باعتبارها أكبر واحة للنخيل في العالم. وفيها عدد كبير من المساجد والقصور والقلاع والمباني الأثرية والتاريخية، يمكن أن تُشكل مع مزارع النخيل نشاطاً سياحياً كبيراً.

الأحساء، وتُلفظ أحيانا (الحَسَا) وتعني الأرض الرملية التي يوجد تحتها طبقة سُفلى من صخر صلد تمسك بماء المطر لوقت طويل، وهذا الماء يمكن الوصول إليه واستخراجه بسهولة، والحفرة من هذا النوع تُسمى حسى، ولكثرة الأحسية في هذا الموقع عرفت المنطقة بالأحساء (للجمع)، ويُطلق على مواطن المحافظة اسم «حساوي» وجمعها «حساوية».

نظراً لوجود عيون الماء وخصوبة الأرض وكثرة النخيل وموقع الأحساء على ساحل البحر ووجود مينائي العقير وميناء القطيف، بسبب كل هذه العوامل أصبحت محطة مهمة لعبور القبائل، ومعبراً إلى بلاد العراق، وتربط أيضاً الجزيرة العربية ببلاد فارس والهند والصين وأفريقيا.

ان ميناء العقير وميناء القطيف كان لهما الدور الكبير بارتباط الأحساء بهذه الدول، وفي فترة من فترات التاريخ كان اسم «اقليم البحرين» يُطلق على المنطقة الشرقية من السعودية ومملكة البحرين ومناطق أخرى، وتقلصت هذه التسمية اليوم حتى أصبح يطلق على مملكة البحرين فقط، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم ««أوال».

عند ظهور الإسلام أرسل رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- الى هذا الإقليم «بلاد الهجر» الأحساء، العلاء بن عبدالله الحضرمي في السنة الثامنة للهجرة ومعه رسالة من النبي إلى حاكم «الهجر» آنذاك المنذر بن ساوي يدعوه إلى الدخول في الإسلام.

عرف العثمانيون أهمية الأحساء وموقعها ومواردها فاتخذوها عاصمة ومركزاً للحكم في منطقة الخليج العربي، فأقاموا فيها القلاع والحصون أكثر من أي مكان آخر، ونظراً لظلم العثمانيين والحروب والصراعات وفرض الضرائب العالية الباهظة التي تفوق قدرة الأهالي، هاجر الكثير من أهالي الأحساء والقطيف إلى جزيرة البحرين والعراق وبلاد فارس.

وغني عن القول ان الأحساء ليست مدينة معينة، بل محافظة تشمل مدناً كالهفوف والمبرز والعيون والطرف والعمران والجفر.

وكما ذكرنا سابقاً أن مساحة كبيرة جداً من مساحة الأحساء تتشكل من صحراء الربع الخالي، فهي عُرضة (على مدار تاريخها) إلى مشكلة زحف الرمال، وظاهرة التصحر التي يعاني منها عدد كبير من دول العالم خاصة في آسيا وأفريقيا، إذ إن الرياح تجرف وتنقل الرمال من الصحراء إلى الأماكن المأهولة بالسكان وإلى الأراضي الزراعية وعيون الماء والآبار فتطمسُها وتغطيها وتدفنها بالرمال بمرور الأيام والسنين، فيضطر السكان إلى الهجرة من هذا المكان إلى مكان آخر بحثاً عن الحياة، ولكن في السنوات الأخيرة انتبهت دول العالم لهذه المشكلة وخاصة الصين، فبدأت كثير من دول العالم تستعين بخبراتها في مكافحة التصحر، ومنها السعودية والتي أصبح أهلها خبراء بهذه الظاهرة.

على الرغم من أن الأحساء تقع في أرض صحراوية ولكن تجري فيها المياه العذبة بكثرة، وكان نظام ري المزروعات يتم بشكل بدائي تقليدي، فكان الماء ينساب من العيون عبر قنوات من التراب والرمل وسط الصحراء، بهذه الطريقة كان الماء يصل بسهولة إلى المزروعات القريبة من العيون، أما المزروعات البعيدة نسبياً فيصل إليها النذر اليسير فقط حاملة معها بعض الأملاح من الأرض. فبدأت الحكومة السعودية بتطوير نظام الري بواسطة قنوات من الخرسانة، تحفظ الماء وتوصلها إلى أبعد الأماكن من عين الماء، وهناك ما يشبه الأحواض أو البرك لتخزين المياه، ولكن كما هو معروف ان كل خيرات الأرض مصيرها إلى التناقص والإقلال أولاً، ثم الزوال الكامل كما يحدث عادة بمصادر المياه وآبار البترول.

ان الأحساء وهي المشهورة بزراعة النخيل، تنتج سنوياً أطناناً عديدة من التمور المعروفة بجودتها وطعمها اللذيذ وفائدتها الغذائية مثل الخلاص والشيشي والزاملي والطيار والخنيزي والخصاب والحاتمي والبرحي.

أقامت الأحساء مصنعا لتعبئة التمور وتقوم الحكومة السعودية بشراء التمور من المزارعين بأسعار تشجيعية دعماً لهم، وتوزع هذه التمور على الفقراء والمحتاجين داخل المملكة وخارجها، اسهاما منها في برنامج الغذاء العالمي.

يوجد في الأحساء عدد من الصناعات والحرف تعتمد على منتوجات أشجار النخيل بالدرجة الأولى، ومن أشهر هذه الصناعات والحرف صناعة السفرة والحصير والمفارش والأطباق الخاصة في حفظ الفاكهة.

وتعد حرفة حياكة البشوت من الحرف المهمة التي حافظ عليها الأهالي سواء في الأحساء أو في الأقطار التي هاجروا إليها، وهناك نوع خاص من البشوت يسمى «البشت الحساوي»، والمعلوم أن لدينا في البلاد جزءا كبيرا وأصيلا من مكونات الشعب الكويتي يتحدرون من الأحساء ومدنها المختلفة منذ القدم، وهم يزاولون مهنة حياكة البشوت التي لا يستطيع أحد مجاراتهم فيها، وعائلات ترث هذه المهنة من الآباء والأجداد إلى الجيل الجديد من الأبناء، واسمائهم ومحالهم لا تزال قائمة ومعروفة في سوق المباركية بالعاصمة، فكل الشخصيات المهمة سواء في مجال حكم البلاد من الشيوخ والأمراء والوزراء وكبار رجال المال والأعمال هم زبائن دائمون لهذه المحال، بل إن المواطن العادي الذي لا يلبس البشت عادة ما يكون سعيداً ومسروراً وهو يلبس بشتاً (ولو مستعاراً من أحد الأصدقاء) في ليلة زواجه أو زواج أحد أنجاله، فالبشت زينة الرجال.

والحرفة الثانية للأخوة الحساوية هي صناعة الذهب من صياغة وتشكيل وبيع وشراء الذهب وهذه الحرفة لا يجيدها أحد سواهم في الكويت، فهم ذهب يشتغل بالذهب، والمعروف عن الاشتغال بصياغة الذهب يحتاج إلى مهارة فائقة جداً، وصبراً كبيراً لا حدود له وأمانة وأخلاق عالية، فهذه الحرفة تحتاج إلى عامل يخاف الله قبل أن يخاف البشر، ولدينا بالبلاد عائلات عديدة تحمل اسم «الصايغ» كاسم للجد والعائلة لعملهم بهذه المهنة من عشرات السنين، وكان للأخوة الحساوية فريج معروف «الصوابر» يشاركهم فيه اخوانهم من أبناء قبيلة العوازم الكرام.

وفي نهاية حديثنا عن الأحساء بيان أنه يوجد أكبر حقل بترول في العالم بالقرب من مدينة الهفوف، وتقع فيها جامعة الملك فيصل وهي جامعة كاملة متكاملة تحوي جميع التخصصات العلمية والأدبية، وتمنح البكالوريوس وشهادة الدراسات العليا، إن العلم والتعليم ليس شيئاً جديداً في الأحساء، فقبل ذلك كانت المدارس الأهلية مثل الملا والمطوع هو الشائع فيما مضى من الأيام لتعليم القرآن الكريم والعلوم والدراسات الدينية، وكان كثير من المحسنين والقادرين مالياً يسهمون ويقفون (من الوقف الإسلامي) كثيراً من المزارع والأملاك لدعم المدارس الدينية ومدرسيها وطلابها، طلباً للآجر والثواب عند رب العالمين، وكانت الأحساء مركزاً للاشعاع الديني بعد الحجاز واليمن.

وفي الأحساء وسائل مواصلات حديثة، فمثلاً هناك مطار الأحساء بالقرب من مدينة الهفوف، وخدمة القطارات التي تربط بين الأحساء والرياض، وتقع محطة القطارات هذه بين مدينة الهفوف والمبرز، ويمكن الوصول إليها من أي مدينة بكل سهولة ويُسر.

