الهاجري لـ «النهار»: أوقفوا الهدر ولن تحتاجوا للدين العام

ديوان Diwan

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية الاسبق محمد حمود الهاجري، أن الشفافية والجرأة ووضوح المعالم ركائز رئيسية لنجاح أي برنامج عمل للحكومة، مضيفاً أن البرنامج الذي تم طرحه من قبل الحكومة في واقع الأمر لم يكن سوى برنامج إنشائي اكتنفه الغموض واستخدام مسميات ومصطلحات غامضة، تم تفسيرها بشكل مختلف لكل من قرأها وهذا من وجهة نظري بداية الفشل لأي برنامج.

عمالة وطنية مدربة

وفي حواره لـ «النهار»، أوضح الهاجري أن خطط تنويع مصادر الدخل تحتاج إلى الأيدي العاملة المدربة والمؤهلة، وهو ما يعني أن الخطوة الأولى المطلوبة لهكذا أمر هو العمل على خلق أيدي عاملة ماهرة وقادرة على تنفيذ خطط وبرامج تنويع مصادر الدخل، مضيفاً أن البدايات تكون من خلال التعليم والتعليم التطبيقي وترسيخ مبدأ العمل والالتزام لدى المواطنين.

وقال إن هذا الأمر مفقود داخل الكويت ومن الصعب تحقيقه، لأن أي تحول إلى صناعات أخرى سيكدس علينا العمالة الوافدة التي ستقوم بتشغيل مثل تلك الأنشطة الرديفة للنفط وبالتالي سندفع أكثر مما نستفيد.

وأضاف الهاجري أن الجزئية الثانية المتعلقة بتأهيل وتدريب العمالة الوطنية، يتعلق بتشجيع خريجي الجامعات إلى التحول إلى القطاع الخاص، لتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة وتعظيم إيراداتها من خلال فرض الضرائب وتحديداً ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية اللتان تم تطبيقهما في دول أخرى مجاورة، كون الضريبة مصدر أساسي لدخل الدولة.

وعما إذا كان تطبيق الضريبة ضرورة ملحة لتنويع مصادر الدخل، لفت الهاجري أن الركيزة الرئيسة لتنويع الدخل يتوقف على تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها بشكل جيد، لتكون قادرة على تنفيذ تلك الأعمال.

كيان ضريبي متكامل

أشار الهاجري إلى أن التنويع يتطلب خلق صناعات ومجالات رديفة لدخل النفط، وهو ما يتطلب تواجد أيدي عاملة مدربة، لكننا نضع الأهداف ولا نجد من يقوم بتنفيذها.

وقال إن الضريبة ليست قراراً يتم صدوره لاستيفاء نسبة معينة من الدخل أو المبيعات أو خلافه، فالضريبة في واقع الأمر هو مشروع ضخم يبدأ بوجود كيان ضريبي يدير تلك العملية المعقدة، ففرض الضريبة يعني الدخول في احتساب كل نشاط ناتج عن كل مؤسسة أو شركة عاملة في القطاعين العام والخاص لأنه على أساسها يتم تحديد الضريبة ونسبها والاستفادة منها لتعزيز إيرادات الدولة غير النفطية.

وحول تخوفات البعض من ارتفاعات أسعار النفط على مسيرة الإصلاحات المالية والإدارية المعلنة من قبل الحكومة على أساس التجارب السابقة تاريخياً، أشار الهاجري إلى أن تحسن أسعار النفط للدول المنتجة للنفط هي إبر مخدرة لا فائدة منها، دون وجود روافد أخرى لميزانياتها، حيث إن التحكم بالأسعار ليس بيدها ارتفاعاً أو انخفاضاً وبالتالي فإن العاقل هو من لا يعتمد على تلك الارتفاعات في الأسعار وإنما يستفيد منها لبناء منظومته الاقتصادية لخلق استدامة مالية حقيقية له تمكنه من تحقيق مشروعاته التنموية وخلق المزيد من فرص العمل التي تزداد بمعدلات كبيرة سنوياً وتحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات.

الاعتماد على النفط «نقمة»

يرى الهاجري أن الاعتماد على إيرادات النفط يعتبر نقمة، حيث تتحول الدولة من خلاله إلى دولة ريعية ليس للمواطن أي قيمة فعلية بالمساهمة في بناء هذه المنظومة حيث أنه يكون مجرد مستفيد وليس مساهماً في بناء الدولة. ويترتب على ذلك تحمل الدولة لكل شيء وتكون عمليات ضخ الأموال للترضيات فقط ولإسكات الأفواه لا أكثر.

وتطرق الهاجري لمدى قدرة القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية قائلاً: القطاع الخاص في الكويت مؤهل وقادر على المشاركة وبفعالية في مشاريع التنمية. وقال إنه لو كان هناك توجه في السابق لمنح القطاع الخاص الفرص المطلوبة لتتطور أكثر وأكثر مع مرور الزمن.

وبين الهاجري أن ذلك لم يحدث، بسبب أن برامج وخطط الحكومة لا تتحلى بالجرأة المطلوبة وهي في واقع الأمر مفقودة، وترضخ تلك البرامج لاعتراضات نواب مجلس الأمة وبالتالي من الصعوبة أن نصل إلى منح القطاع الخاص المساحة المطلوبة منه في دعم الأنشطة الاقتصادية والدفع بعجلة التنمية.

الخصخصة وعقود العمالة

وفيما يتعلق بخصخصة وإعادة هيكلة القطاع النفطي، أشار الهاجري إلى أن القطاع النفطي حالياً بات

قطاعاً مترهلاً، كما أنه افتقد الخبرة والقدرة على إدارة نفسه وهذا ما يدعو اصحاب القرار إلى البحث عن قيادة من خارج القطاع والتي نتجت عن تراكمات الفترة الأخيرة الناتجة عن إدارة عدة قيادات

للقطاع والتي لم تلتفت لتأهيل قيادات الصف الثاني لتولي قيادة القطاع وتعزيز قدراته.

وبين أن هناك أمراً آخر لا يقل خطورة، ويتمثل في الاعتماد على عقود العمالة في إدارة شؤون الأعمال الفنية والتنفيذية جعل من موظفي القطاع النفطي مجرد ديكور ووجودهم شكلي في كل الشركات النفطية.

إعادة هيكلة النفط

وأضاف أن إعادة الهيكلة مطلب أساسي في ظل تشتت الشركات النفطية الموجودة عليه حالياً، إلا أن المسألة ليست شعاراً يتم طرحه، بل يجب أن يكون هناك أفراداً مؤهلين على قدر كبير من الخبرة والكفاءة لإقرار إعادة الهيكلة السليمة والمطلوبة للقطاع النفطي.

وعن خصخصة محطات الوقود، بين الهاجري أنه من الداعين لخصخصة قطاع التسويق المحلي والذي لا يستحق تسميته قطاعاً تسويقياً بالمعنى المهني والفني للكلمة، بل إنه مجرد نقاط بيع وبالتالي الإبقاء على عدد من المحطات حتى تاريخ اليوم تحت قطاع مؤسسة البترول قرار غير سليم وهذا القطاع يعتبر أبسط جزئية يمكن البدء في خصخصتها بطريقة صحيحة.

وأشار إلى أنه من المفترض أن يكون هناك جهة رقابية فقط على المحطات، مع فتح الباب أمام دخول شركات أخرى لبيع الوقود أكثر من ثلاثة، من خلال حصول الراغبين على أرض مثل البنوك أو الجمعيات التعاونية أو يقوم بإنشاء محطات في مواقع يملكها المستثمر الراغب في إنشاء محطات وقود إن كان لها مردود جيد.

وقال أنا مع إلغاء قطاع التسويق المحلي في القطاع النفطي وكذلك خصخصة مصنع إسطوانات الغاز وهو ما سيؤدي إلى تخفيض ميزانية القطاع النفطي بشكل كبير، بحكم التخلص من الترهل في القوى العاملة التي تستنفذ ثلثي ميزانيات تلك الشركات بسبب الرواتب والمزايا العالية والمبالغ فيها وهذه الانشطة والتي لا تعد من اعمال القطاع النفطي فعليا ادت لوجود مناصب لا داعي لها مثل مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين ومساعديهم ومناصب كثيرة لا داعي لها تستهلك الكثير من الرواتب.

الدين العام والسحب من الأجيال

وحول قانوني الدين العام والسحب من صندوق الأجيال القادمة، أشار الهاجري إلى أنه ليس هناك أي فائدة لإعادة ملء خزان مثقوب، فمهما وضعت من كميات إضافية سيستمر الهدر من هذا الخزان من الثقوب الموجودة في جوانبه وبالتالي فإن الحل أولاً يتمثل في سد تلك الثغرات المتمثلة في الهدر لجهات عديدة بالإضافة إلى الفساد الذي ينخر ويؤدي إلى وجود ثقوب في هذا الخزان. وأضاف أنه لو تم سد تلك الثقوب والهدر الموجود في هذا الخزان والقضاء على الفساد وبؤر التسوس، سيكون هذا هو الوقت المناسب لبدء ملء الخزان دون أي هدر للمال العام ودون بؤر للتسوس.

وأبدى الهاجري اعتقاده أن بسد هذه الثقوب والهدر والقضاء على الفساد، لن نحتاج لقانون الدين العام أو السحب من صندوق الأجيال القادمة. وقال الهاجري أن من يرفض إقرار قانون الدين العام لديه أسبابه ومبرراته، والمتمثلة في أن الحكومة لم تقدم الخطة الواضحة لاستخدام تلك الأموال واستعمالها في قطاعات تعود بالنفع على الأداء الاقتصادي.

لا إنجازات «متوقعة»

وحول دخول نواب إلى الحكومة الحالية، وتأثير ذلك على التعاون بين السلطتين، أوضح الهاجري أن دخول نواب للحكومة ما هو إلا محاولة لتفتيت قوى ما تسمى المعارضة داخل مجلس الأمة وليس لها أي هدف لتدعيم الحكومة بوزراء اكفاء ومؤهلين لتحقيق الإنجازات، فاختيار نواب للمناصب الوزارية لم يكن على أساس مبدأ الكفاءة، ولكن فقط لتفتيت قوى المعارضة داخل المجلس. ومحاولة الابقاء على المجلس واكماله الفصل التشريعي.

ديوانيات مؤثرة

وعن تأثير الديوانيات في القرار الاقتصادي والاجتماعي بالكويت، أشار الهاجري إلى أن ديوانيات الكويت يوجد منها الكثير في كل شارع بالكويت، وفي المقابل هناك دواوين معروفة ومؤثرة وروادها لديهم خبرات متراكمة وآراء سديدة ومن المفترض أن يكون لها تأثير كبير على الحكومة والنواب، إلا أننا نجد اليوم وللأسف تأثر الحكومة ببرامج التواصل الاجتماعي المتمثلة في تويتر وانستغرام وسناب شات ، أكثر من الدواوين ورؤية رواد تلك الديوانيات التي تمتلك الكثير من الخبرات.

بل انها وللاسف تستعين باصحاب الحسابات المسيئة لتصفية حساباتها مع من يوجه لها النقد ويسدي لها النصح.

خبرات متنوعة

يتمتع محمد حمود الهاجري بخبرات متراكمة في العديد من القطاعات، إذ تولى رئاسة مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فترتين متتاليتين، كما تولى رئاسة اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب كأول رئيس منتخب للاتحاد، وتم تعيينه عضواً في المجلس الأعلى للبترول وحالياً يشغل منصب الرئيس التنفيذي شركة أوتاد العقارية.