راشد بديح.. أكثر من لاعب

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استطاع نجم القادسية والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق راشد بديح ان يحقق لنفسه شخصية كروية مغايرة عن الكثير من اقرانه حيث اجاد اللعب في الكثير من المراكز طوال مشواره الكروي، وقلما نجد لاعبا يستطيع ان يقوم بما قام به بديح الذي عشق كرة القدم منذ صغره وكانت انطلاقته مع زملائه في الفريج ومن ثم انتقل للعب في مركز شباب الفيحاء مع شقيقه فهد ولم يستمر طويلا لينتقل الى منطقة السالمية بحكم سكنه الجديد ومن هنا بدأت موهبة راشد تنضج من فترة إلى اخرى. وجريا على عادة الصغار قام مع عدد من زملائه بتشكيل فريق في الفريج اطلقوا عليه «الشعلة» وكان معه شقيقه بديح وخالد وفهد الشبو وعبدالله الكندري وعبد العزيز السلطان وغيرهم وكانوا يخوضون المباريات مع فرق اخرى وتحديدا ضد فريج حمد الدوسري وكان راشد مميزا ما بين زملائه وذاع صيته في المدرسة اثناء مشاركته مع فرق الفصول او تمثيل فريق المدارس وهذا ما دفع بمدرس التربية البدنية فكري ان يوليه اهتماما كبيرا وضمه لفريق المدرسة في الابتدائية وزاد تميزه في المتوسطة والثانوية لدرجة اصبح اسمه يتردد لدى المتابعين انذاك. وعلى اثر ذلك بدأت العروض تأتي له من الكشافين الذين كانوا ينشطون في تلك الحقبة وجاء له عرض من السالمية والعربي من اجل الانضمام لهما لكن رفضهما مفضلا اللعب بالفريج.

حلم اللعب مع جاسم وفيصل أصبح حقيقة

لكن لم يكن يعلم راشد ما يخفيه له القدر ففي احدى المرات حضر كشاف القادسية «خماس فرج» باعتباره مدرسا وفي نفس الوقت مدربا ليتابعه مع زملائه في المدرسة والفريج وعرض عليهم اللعب للنادي متوجها الى عمه «حمد الجلاهمة» والد اللاعب طارق بان يوافق على انضمامه للقادسية وبالفعل ابدى موافقته ليتوجه راشد للنادي لينضم لفريق 14 سنة في عام 1972 وتولى تدريبه خماس ومعه من اللاعبين انذاك عبد العزيز حسن وجمال وعدنان بوحمد وغيرهم الا انه لم يدم طويلا، فترك النادي لعدة سنوات بعدما تأثر دراسيا ولم يعد للنادي الا مع فريق تحت 19 سنة ولم ينل اهتمام المدرب البرازيلي ساليو. ولكن في المقابل وجد مساندة من المشرف محمد بوقماز وطلب منه الاستمرار مع الفريق وفي الموسم الثاني تغير مسمى البطولة لتصبح تحت 20 سنة ويتولى التدريب عادل مطر الذي منحه رعاية كاملة وفي تلك الفترة بدأت نجوميته تظهر كمهاجم يجيد الانطلاقة والسرعة والتهديف. وفي بداية الثمانينيات بدأ القادسية في بناء فريق جديد بعد اعتزال وابتعاد عدد من اللاعبين الكبار وتدعيم الفريق بالوجوه الشابة كان راشد من اللاعبين الذين اصر المدرب البرازيلي «بونيرو» الذي يشرف على الفريق ان يتم ضمه للفريق الاول حيث كان يرى به اللاعب الواعد لما يتمتع به من قدرات فنية ومهارية لكن قرار تصعيده أوجد شعورا مزدوجا لدى راشد منه الرهبة خاصة انه سيلعب بجانب نجوم كبار مثل فيصل الدخيل وجاسم يعقوب ومن ثم ان المسؤولية ستكون صعبة عليه وفي نفس الوقت تملكه شعور بالسعادة بأن ينال فرصة اللعب للفريق الاول.

وكانت البداية امام اليرموك في موسم 80-81 وانتهت المباراة لصالح الاصفر 2-1 ومن الطبيعي انه كان سعيداً عندما لعب بجانب العملاقين فيصل الدخيل وجاسم يعقوب وكان حضوره المميز امام الكويت وبصناعته هدفا لجاسم عقب تمريرة رائعة اخترق بها الدفاع ليسجل منها هدفا حيث انتهت لصالح الاصفر 2-1 وهو بذلك قدم شهادة اعتماده كلاعب له مستقبل طيب.

الانتقال للدفاع

وكان راشد قد حجز لنفسه مكانا في تلك الفترة في صفوف الاصفر كلاعب شاب يطغى عليه الحماس بجانب امتلاكه للقدرات المهارية في الهجوم، لكن حدث موقف لراشد في تلك الفترة وأدى إلى نقلة نوعية في مسيرته وذلك على يد المدرب اليوغسلافي ميلان ميلانيتش الذي تعاقد معه النادي 1983، ففي احدى مباريات المعسكر التدريبي الذي اقامه الفريق استعدادا للموسم الجديد وباحدى المباريات التجريبية حدث احتكاك ما بين راشد واحد لاعبي الخصم غضب على اثره المدرب ميلانيتش لتأتي المباراة الثانية ويطلب منه اللعب في الدفاع وما يقف وراء هذا القرار هو ملاحظته ان الدفاع يعاني وهناك وفرة من اللاعبين في الهجوم ورأى بان راشد قادر على شغل هذا المركز وبالفعل استطاع راشد ان يحقق نجاحا لافتا بهذا المركز وخصوصا انه يتمتع بامكانيات هائلة استثمرها المدرب بالشكل السليم.

واستمر راشد بعد ذلك باللعب بهذا المركز كما ان المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الاصفر كانوا يستعينون به عند حدوث اي نقص اوغياب سواء كلاعب وسط او ظهير ايمن وفي كل مناسبة يظهر راشد انه مؤهل لشغلها بكل كفاءة.

ولتنوع المراكز التي يؤدي بها راشد في فترة الثمانينيات وحتى اعتزاله فقد كان يعد بمثابة ظاهرة في تلك المرحلة، فإجادته في اداء الادوار التي كلف بها دليل على ذلك ولايخفى على اي متابع ان راشد كان يمتلك ميزة التهديف والسرعة هذا ما جعله ان يكون «الليبرو» الحقيقي الذي انجبته الكرة الكويتية لحسن تنظيم الكرات الهجومية من الخلف حيث السرعة والمراوغة وبالاضافة لامتلاكه الحس التهديفي عند المساندة الهجومية وفي كثير من الفترات عندما تتأزم الامور يكون حاضرا باحرازه للاهداف الحاسمة.

فرصة تمثيل الأزرق غير كافية

لم ينل راشد الفرصة المناسبة في تمثيل المنتخب بالرغم من انه كان مؤهلا في كثير من الاوقات لذلك على ضوء ما كان يقدمه من عطاءات مع الاصفر. ولقد كانت بدايته مع منتخب الشباب في 1980 عندما كان يستعد لكأس فلسطين حيث اختاره المدرب البرازيلي خوزيه روبرتو واقيم معسكر تدريبي للفريق في البرازيل لكن لم تقم البطولة وبعدها شارك في بطولة مرديكا 1981. وحال تواجد عدد من النجوم الكبار دون اختياره للمنتخب الأول في مطلع الثمانينيات، ولكن في منتصف الثمانينيات شمله الاختيار من قبل المدرب الانكليزي مالكوم اليسون وحينها المنتخب كان يستعد للبطولة العربية في المغرب 1985 لكنه لم يشارك بها نظرا لبعض الظروف وبعدها بعام جاء الوطني صالح زكريا مدربا للمنتخب بعدما تم حل الاتحاد واعفي اليسون من منصبه ووقتها يستعد الازرق لـ«خليجي 8» في البحرين ونظرا لضيق الوقت ابقى زكريا على اغلب اللاعبين المختارين ومن ضمنهم راشد ولكن في ظل وجود عدد من النجوم اخذ المدرب بالتركيز عليهم ما اثمر عن التتويج بلقب البطولة.

وبعدها استدعي من قبل المدرب البرازيلي ميغيل بيريرا لقائمة المنتخب المشارك في تصفيات كأس آسيا 1988، حيث استضافت ماليزيا منافسات المجموعة وكانت صفوف الازرق تضم عددا من العناصر الجديدة امثال عدنان احمد ومحمد هادي وعبيد الشمري ونواف جديد وغيرهم وكانت مشاركته الاولى ضد باكستان بديلا عن نعيم سعد وانتهت المباراة 3-0 لصالح الازرق، كما شارك في اللقاء التالي أمام ماليزيا، وتصدر الازرق مجموعته ليتأهل الى النهائيات التي اقيمت في الدوحة.وفي صيف 1988 حرص المدرب ميغيل على الاستعانة به خلال مشاركته في كأس العرب في الاردن ومعه عدد من الوجوه الجديدة امثال حسين المكيمي وفاضل مطر وفلاح محسن وعبدالعزيز عاشور وعادل مرزوق ووليد البريكي وعبدالرحمن حمد وناصرمرضي وغيرهم واشركه في جميع المباريات.

خلافه مع سكولاري وتدخل الشهيد

وتعد مشاركته مع الازرق في «خليجي 10» عام 1990 هي الاميز له واستطاع ان يثبت وجوده عندما نال الفرصة بالشكل المثالي وبما ان اختياره للقائمة النهائية كان قد سبقه احداث حيث كان ضمن المنتخب المشارك في بطولة الصداقة التي اقيمت في الكويت 1989 ولم يحقق النتائج المرجوة وحينها المدرب البرازيلي اوتاسيليو. وبعدها بدأ الازرق الاستعداد لـ «خليجي 10» وخاض عدة مباريات تجريبية وبعدما لمس الاتحاد تراجعا في المستوى فتم اعفاؤه واسندت المهام لمواطنه فيليب سكولاري حيث تمت اعارته من نادي القادسية ومن هنا توقع الكثيرون ان راشد لن يكون ضمن المختارين في ظل وجود سكولاري حيث العلاقة بينهما يسودها توتر، إذ وقع بينهما سوء فهم فلم يكن يشركه مع الاصفر في الكثير من المباريات ولكن تدخل الشهيد الشيخ فهد الاحمد وجلس مع سكولاري وطلب منه ان ينسى تلك الخلافات وان يمنحه الفرصة فقط وبعدها يحكم على عطائه وبالفعل قام باشراكه في المباريات التجريبية في المعسكر التدريبي الذي انتظم به الازرق في القاهرة قبل البطولة. واعتبر راشد ان هذه الفرصة تعد بمثابة تحد له لكي يثبت جدارته بالاختيار وظهر ذلك جليا في المباريات الرسمية. وقد اشركه بمركز لاعب وسط وكانت البداية امام البحرين ومن ثم عمان وجاءت مواجهة قطر التي تعني الكثير لكلا الفريقين، فالفائز في المباراة سيتوج بطلاً، فالازرق لديه 3 نقاط واما العنابي فيمتلك 4 نقاط ليكون راشد صاحب الكلمة بها عندما قدم اداء جميلا مظهرا جهدا كبيرا،ففي الدقيقة 20 من الشوط الاول نجح في تسجيل هدف التقدم عندما تلقى كرة مرفوعة من ناصر الغانم لينبري لها برأسه ويسكنها الشباك ومن ثم اضاف محمد ابراهيم هدف التعزيز ليحسم الازرق المباراة 2-0 ويتوج بطلا للبطولة دون النظر لنتيجة المباراة الاخيرة ضد الامارات.

والتتويج في البطولة له عدة معاني عند راشد بما انه كان ضمن الفريق الذي فاز بلقب «خليجي 8»، لكن الفوز بلقب «خليجي 10» كان له مذاق مختلف بالنسبة لراشد لانه كان عنصرا فعالا بصناعة ذلك اللقب.

وراشد في تلك البطولة برهن انه نجم قادر على ان يكسب الرهان لما يمتلكه من امكانيات فنية ومهارية عالية لاتحتاج سوى لمن يمنحه الحرية ويبقى راشد من اللاعبين الذين بمقدورهم القيام باداء عدة واجبات وبإتقان عال. ولاشك ان تمتعه بالقدرات المتنوعة اسهمت بشكل مباشر في نجاحه بامتياز بشغل جميع المراكز ليصبح راشد «غير» عن بقية اللاعبين.

لاعب «طائرة» مميز

مارس راشد بديح كرة الطائرة اثناء الدراسة وكان مميزا باللعبة ما استدعى بمشرفي السالمية ان يعرضوا عليه الانضمام للنادي لفريق الناشئين. وبالفعل انتظم بالتدريبات لعدة ايام لكنه رفض التوقيع.ومزاولة كرة الطائرة اسهمت كثيرا في تطوير قدراته وخاصة في عملية الارتقاء والمرونة التي يتمتع بها.

ناجح لاعباً ومدرباً

حقق راشد مع الاصفر عدة بطولات منها كأس الأمير في العام 1989 والدوري العام 1992 وكأس الأمير 1994. وتوجه للعمل التدريبي بعد الاعتزال وتولى تدريب فرق المراحل السنية بنادي القادسية وحقق عدة بطولات من ابرزها دوري تحت 20 سنة. واشرف على تدريب الفريق الاول وقاده للفوز بكأس الأمير في العام 2015 وسبق له ان قام بتدريب التضامن 2007 وعمل ضمن الجهاز الفني لنادي الكويت وحقق معه لقب كأس الأمير وكأس ولي العهد وكأس الاتحاد الآسيوي.

الاعتزال أمام العربي

اعتزل راشد بديح اللعب اثناء مباراة القادسية والعربي في دوري 1994-1995، وانتهت لصالح الاصفر بهدف وحيد سجله حمد الصالح وبعدها مباشرة اتجه للعمل في مجال التدريب.

أسرة عرباوية تحولت إلى قدساوية

ينتمي راشد لاسرة تعشق الرياضة واغلب أفرادها من مشجعي العربي، لكن بعد انضمامه للأصفر اصبحوا قدساوية، باستثناء شقيقته الكبرى ما زالت عرباوية. ولقد كان شقيقه المرحوم خالد لاعبا مميزا ولعب لصفوف العربي. ولكن لم يستمر وكذلك شقيقه بديح بدأ لاعب كرة القدم ثم توجه لمزاولة كرة اليد في نادي القادسية ومثل المنتخب في حقبة الثمانينيات وكان من اللاعبين المؤثرين وعانى كثيرا من الاصابة، كما ان اخاه طارق الجلاهمة لاعب القادسية السابق.