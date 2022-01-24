«أصحاب السّعادة».. يرصد حكايات مطربي الزمن الجميل (2-2)

ديوان Diwan

عمر الجيزاوي

يروي الكتاب أنه عندما يظهر علي المسرح بعصاه الغليظة التي تفوقه طولا، وعمته المميزة المكونة من ثلاثة طوابق، وجلبابه المربوط من منتصفه بشال، كان الهرج والمرج والفرح يصولان ويجولان وتترامي الضحكات هنا وهناك قبل أن ينطق بكلمة، أو تعزف آلة موسيقية نغمة، فظهوره كان كافيا لجلب السعادة والمتعة للحاضرين.. وعندما يبدأ في تقديم فقرته، فللغناء مذاق آخر لم يعتده الجمهور، فهو يغلف الكلمات بلكنة خاصة ويكسبها حلاوة تطيب لسامعيه، يمد الكلمات ويقصرها كيفما شاء، يرفع صوته ويخفضه، يروح ويجيء، يقطع المسرح ذهابا وإيابا، وأحيانا يقفز من موضع لآخر، يملأ المسرح صخبا لذيذا وشغفا بالاستماع والمشاهدة لا ينقطعان، وهو من القلائل الذين يشترط عندما الاستماع إليهم مشاهدتهم، لأن رؤيته تفوق متعة الإنصات، اسمه الحقيقي عمر سيد سالم (24 /12/1917 – 22/4/1983) من محافظة أسيوط، نشأ وترعرع في حارة درب الروم بالجيزة. انه الحالة الصعيدية بأخلاق شعبية، يملك تلقائية وبساطة أبناء الوادي، وحداقة ونباهة ابن الجيزة الذي لا تخفى عنه خافية إنه عمر الجيزاوي. القادم من حواري الجيزة ليسكن قلوب جماهيره .

ويقول الكتاب انه يصادف المرء في كثير من شوارع القاهرة، وخصوصا تلك الشوارع التي يوجد بها بنايات تحت الإنشاء، بمجموعة من البنائين يقومون بالغناء أثناء تأدية عملهم، وهم ملتفون حول رجل يقوم بصب (المونة) وهي خليط من الزلط والرمل والاسمنت في قصاعهم (المفرد قصعة)، في رحلة الذهاب والعودة فوق السقالات الخشبية لتفريغ ما يحملونه فوق أكتافهم على المصبات المخصصة لذلك، ثم يعودون للتكرار مرة أخرى حتى ينتصف النهار، ولأن العمل شاق ومجهد للغاية يستعين هؤلاء البسطاء بالغناء في محاولة لتخفيف عبء هذا العمل المضني وشحذ همتهم وإلهاب حماسهم حتى لا يتسرب الملل إليهم. كانت هذه هي البداية التي نشأ في رحابها عمر الجيزاوي حيث كان والده يعمل في مهنة المعمار ولديه أكثر من مئة عامل يعملون «باليومية» ينتقلون من مكان إلى مكان، عشق «الجيزاوي» ترديد هذه الأغاني علي العمال والتي لاقت استحسانهم وتجاوبهم مما كان له الأثر الطيب عليه، وأخذت الأمور تتخذ أشكالاً أخرى بعد اكتساب الثقة وزوال الرهبة، وكانت أغنية يقول مطلعها «أبو سنة دهب لولي .. سلم علي لما قابلني» أول خيط يلتقطه «الجيزاوي» ليتغني بها وسط العمال، ومع الوقت أصبح الغناء طقساً من طقوس العمل لا يمكن الاستغناء عنه، لم يدم الحال كثيرا، فراح الفتي يبحث عن مسالك أخري يقدم من خلالها فنه الذي امتلك جوانحه والتصق به، فاحترف في أفراح الجيزة والضواحي المجاورة، أبو هريرة.. وساقية مكي.. وسوق الأحد.. وأصبح لديه جمهور كبير في هذه المناطق، وذاع صيته وأصبح مع الوقت فقرة أساسية واسما معروفا لدى الكثيرين، وحرصت بعض العائلات على طلبه للغناء في أفراحها، ونشير هنا إلى أنه قام بالغناء في عرس الرئيس أنور السادات.

كارم محمود

سمات الفنان كارم محمود كما ذكر الكاتب أن الوقار والالتزام سمات كاشفة في الشخصية، والانطباع الأول ايجابي لأن الطيبة والتلقائية ملامح أصيلة يتمتع بها.. أحد رواد الأغنية الشعبية التي تأثرت بها أجيال كثيرة وتعلمت منها، أغانيه بشارة خير يفتح الصباح عيونه عليها، وتستمد حرارتها من الشمس الساطعة، والقلوب الطيبة التي تملأ أرجاء المحروسة، يلقي تابلوهات غنائية ويقوم بتفسيرها غنائيا «تميل العيون على خده بتشاهد جناين ورده..»، ولا يعني وقاره التعالي والكبرياء على محبوبته ، فهو يلجأ للتذلل والرجاء «يا ليل طوِل على العشاق وقول للفجر ما يبانشِى « كاشفا عن عمق حبه ولا يبالي بالعوازل، وعندما يتسلطن ينسى كل شيء ويبحر بعيدا إلي عالمه الخاص، ليدخل في نقاش طويل مع الطبيعة يشكي لها حاله، فتحنو عليه، وتخفف من عذاباته، وعندما يرضيه الزمان لا يحتمل قلبه المرهف تيارات الهوى، ويترجي مرة أخرى العفو والسماح.. إنه كارم محمود (16 مارس 1922 - 15 يناير 1995).

ويشير الكتاب إلى أنك تشعر أن هناك علاقة سرية بينه وبين الأغنية وكأنها حبيبته التي «يداديها» ويترجى منها الوداد، يداعبها ويلاغيها حتى تلين ثم يسمعها أجمل عبارات الغزل التي تكشف عن حرارة عشقه ولوعته وبعد ذلك يغدق عليها بهداياه «عندي حرير هندي.. والتوب على قدك».. لصوته خصوصية شديدة ميزته عن أقرانه، أتاحت له دراسته الموسيقية فهماً واسعاً للنغمات والتي وظفها من خلال صوته المميز، كما أنه من الأوائل الذين حملوا علي أكتافهم البرامج الغنائية التي كانت تقدم في الإذاعة المصرية من خلال الاوبريتات التي كانت تحتاج إلى حساسية وشاعرية وقدرة على التعبير، لذلك ظلت أغانيه حتى يومنا هذا ترددها الأجيال.

ويكشف الكتاب عن أنه لم يقف كارم محمود من حيث بدأ، بل كان دائم الدأب والبحث عن التطوير والتجديد، وفي ذلك يقول: «أنني ارفض أن أكون اسماً في ألبوم الذكريات، فالفنان الذكي صاحب الخبرة يجب أن يتمتع بالمرونة والقدرة على مواجهة الجديد دائما، وإلا فالعيب أولا وأخيرا فيه هو شخصيا، لأن الإنسان الذي يقف أمام الزمن كمن يقف أمام قطار أو تيار قوي لا يستطيع أن يتصدى له أو يواجهه.. لست مجرد اسم في ألبوم ذكريات.. أنا فنان شباب على طول».

محمد رشدي

يقول الكتاب «ظل الناي طوال الرحلة يخرج صفيره وأنغامه على حافة الترعة، وتحت الشجرة، وفي الغيطان المروية بعرق الفلاحين في بلدنا البعيدة الطيبة، المطموسة من الخريطة، ورغم التعب الذي رسم خطوط المعاناة على الملامح، كان الوجه بشوشا شفافا يشبه نيلنا الممتد يغدق الخير في كل مكان، يروي العطشى ويغسل همومهم.. راح محمد رشدي يردد حكايات البسطاء والمهمشين من الفلاحين والعمال والمغرمين وبالأسماء دون أن يسقط أحد، تجول في النجوع والكفور والقرى، طاف الموالد والأفراح و الشوادر والليالي الملاح يفتش عن حكايات المجروحين والحيارى ويقتطف لنا الورود فننعم بها وتصيبه أشواكها التي كانت تزيده إصراراً على تكرار المحاولة، كان صوته الشجي المعبر مهموما برصد تجارب العاشقين والعاشقات في كل أرض تطأها قدماه.. وفي المشاعرهم النبيلة التي نقلها بصدق ودفء، فكثيرون منهم منعتهم الظروف والتقاليد من سرد الحكايات التي عانوا تحت ويلاتها من مغبة الهجر والفراق والحرمان، وكان رشدي الناطق الرسمي والأمين لحكاياتهم في كل ربوع مصر بحري وقبلي، يغزل المواقف في مواويل وملاحم ليلقيها في أحضان المعذبين الذين يقفون في طوابير الوجع، يخفف عنهم عذابات الفراق والحاجة، وأحيانا كانت البلسم لأمل قد يأتي، وقد يغيب طويلا.. وأحيانا كثيرة كانت النسمة التي تهب لترطب من وطأة الحر والسقم وقلة الحيلة، وتزيح من فوق كواهل «العرقانين الشقيانين مغبات الزمن».

ظل محمد رشدي الصوت المسموع في الحقول والمصانع والمصاطب والشوارع الضيقة، يستأنس به الفقراء والكادحون.. يحاور الناس، يسمع شكواهم ويترجمها في جمل أدائية جميلة وصادقة، وكثيرا ما كان يجد لهم حلولا استثنائية لمواصلة الحياة، ظل يوزع الفرحة على المشتاقين ولم يبق لنفسه شيئا.. يتسلل صوته من بعيد فتتلقفه السواقي وتستبشر بالخير، فيندفع سريان المياه في الممرات الجافة الضيقه، وتفتح الأبواب المغلقة لتستقبل الفرح المغلف في صوته البديع، والناس لا تحتاج أكثر من ذلك، واحد يخفف عنهم الآلام ويشعر بمآسيهم، يصدقونه ويتعايش معهم، وينطق بالصدق عنهم.

محمد قنديل

وفي قصة أخرى يستعرض الكاتب حكاية المطرب محمد قنديل في إطلالة صباح حلوة ومشرقة، دعوة للتفاؤل¸حالة من الفرح توقظ براعم الزهور من سباتها لتستقبل الندي الرقراق، وترشد صغار العصافير التي ضلت أسراب الانطلاق.. صوته يحافظ على المسافات بين موجة تحاول أن تحتضن بأخرى ولا تنجح في الإمساك بها.. صوت يجمع بين الوقار والانسيابية والرقة وكثير من الشجن.. ينطق العبارات بحساب، ولا يفرط في إحساسه.. يعبر عما يجول داخله بكلمات معبرة وبسيطة.. وصادقة.. وصدقها هو ما يوثق بقاءها وخلودها في الوجدان الإنساني.. بشاشة الروح تزيل تفاصيل الخجل وتبني جسور علاقات وطيدة.. المعاني واضحة لا لبس فيها.. ولا مواراة.. حالات من الاشتياق لا تنقطع وسلامات باليد والعين والقلب.. ورجاء بعدم الابتعاد.. ولأنه عاشق مخلص يحاول أولا أن يشرح حالته.. ثم يترجى في لوعة دون أن يفقد بريق اتزانه.. واحد من العشاق الأوفياء، عبارات جميلة رشيقة، فيها ما يكفي من الغزل ليجعلها ملكة متوجة، أحيانا يعاتب ويطلب العفو على أخطاء لم يفعلها، لكن أدبه كعاشق استثنائي يجعله يقدم اعتذارات مسبقة، ربما تخبئ الدنيا بعض الذي يستوجب عليها السماح، وفي أحيان كثيرة ينسى نفسه، فالمهمة الأولى هي الاحتفاء بالحبيبة والمكان والزمان، يأتي بعد ذلك شرح مشاعره، رصيد كبير من الأغاني المبهجة لم تخف مرارة القلب، وجروح لم تندمل أو تطيبها الأيام، كانت العزلة اختياراً بمحض الإرادة ربما للتأمل أو للاسترخاء من عناء الرحلة، حالات من الشجن يفضحها الصوت العذب ولا يشهر بها.. يأتي التكرار للتنبيه والتعبير عن الوفاء الخاص، حالتين من الفرح والحزن مندمجتان لا يفصل بينهما شيء، أنه محمد قنديل (11 مارس 1929 - 9 يونيو 2004).

ويشير الكتاب إلى أنه حفظت لنا السينما المراحل العمرية لمحمد قنديل من خلال ظهوره الخاطف في بعض الأفلام في منتصف الأربعينيات وحتى أوائل الستينيات، والذي اقتصر دوره على تقديم بعض الأغنيات وقليل من المشاهد التمثيلية التي لا تكفي اليد الواحدة، لجأ إليه المخرجون للاستفادة من صوته الجميل قدر ما استطاعوا، ويبدو أنه لم يبذل مجهودا للتقرب منها.. وليس له سوى بطولة واحدة في فيلم «في صحتك» للمخرج عباس كامل وشاركته البطولة المطربة حورية حسين، ويبدو أن الفيلم لم ينجح لعدم تكرار التجربة مرة أخري، فقد ظن عباس كامل أن أصواتهما الجميلة يمكن أن تساعد على نجاح فيلم سينمائي، وبالمناسبة الفيلم كان جميع أبطاله من الوجوه الجديدة وهي الجملة التي كتبت على أفيش الفيلم، وكانت أول وآخر بطولة لفهمي أمان، ومحمد قنديل من القلة التي لم تقم بإنتاج أفلام سينمائية كحال معظم المطربين، وفي حالته مع الاعتراف بعزوفه قد استفاد من السينما لأنها أرخت للجماهير وجوده الفني بالصوت والصورة، والغريب أن الكثير من المطربين ازداد تألقهم مع ذيوع الأغنيات التي قدموها في الأعمال السينمائية، وكان هو على العكس تماما، فقد اكتسب شهرته من نجاح أغنياته التي قدمها في الحفلات العامة.

