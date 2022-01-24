الجمعية الكويتية للأسر المتعففة تكرِّم العم إبراهيم طاهر البغلي شريكاً في نجاح المشاريع الخيرية والإنسانية والتطوعية

ديوان Diwan

أعرب إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار عن دواعي سروره وبالغ سعادته بمناسبة تكريمه من فبل الجمعية الكويتية للأسر المتعففة، واعتباره شريكاً استراتيجياً في نجاح أعمال وفعاليات وأنشطة الجمعية، وتقدم البغلي للسيد بدر حمد منصور المبارك رئيس مجلس إدارة الجمعية والوفد المرافق له لجميع العاملين فيها بأرفع معاني التقدير وأعلى أوسمة الامتنان، لتكريمهم وتقديرهم لعمله، ومن جانبه بين المبارك ان العمل التطوعي والإنساني الذي قدمه العم ابراهيم البغلي من خلال مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار على جميع الأصعدة والمستويات يعتبر عملاً رائداً تفتخر به جميع الأجيال في دولة الكويت مما يستحق معه هذا التكريم، هذا وأكد البغلي ان هذا التكريم وضعنا أمام تحدٍ كبير ومسؤولية كبرى تجاه العمل التطوعي والإنساني والخيري، وشكل لنا حافزاً لمزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أهدافنا في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في دولة الكويت الحبيبة من خلال مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، لتعود بالنفع على كل شرائح وأطياف المجتمع ؛ للنهوض بوطننا الحبيب، راجين للقائمين على الجمعية الكويتية للأسر المتعففة دوام التوفيق والسداد، ولدولة الكويت الحبيبة العز والأمان» في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين حفظه الله.

