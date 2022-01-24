الاحتياطات الواجب اتخاذها من القائمين على رعاية كبار السن وخدمتهم وتأهيلهم طوال جائحة «كورونا»

ديوان Diwan

كان العاملون في بيوت رعاية المسنين - طوال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) - يبذلون جهدًا جبارًا لدعم فئة كبار السن، تلك الفئة الأكثر عرضة لمخاطر «كوفيد-19» لحمايتها منه، فإن جائحة كورونا لا تستثني أحداً ولا يميز الفيروس بين عمر أو جنس أو فئة وإن أي شخص معرض للإصابة بالفيروس وبدرجات متفاوتة لكن الإصابة التي يتعرض لها كبار السن تكون مضاعفاتها أشد خطورة على حياتهم وهذا ما تم ملاحظته من خلال الإصابات التي تعرضوا لها في مختلف دول العالم، إذ نهض العاملون ومقدمو الرعاية لمجابهة هذا التحدي غير المسبوق، وتجاوزوا حدود واجبهم لضمان سلامة من يقومون على رعايته، فبذلوا جهودا مذهلة منذ بداية تاريخ هذه الجائحة ؛ لحمايتهم ورعايتهم ضد مخاطر «كوفيد-19»، لتوفير أعلى قدر من السلامة لبيوت ومراكز رعاية المسنين، وكانت أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي ضمان تطعيم كل من يمكنه الحصول على هذا اللقاح، فاللقاح يمنح أفضل حماية ضد الفيروس، سواء للعاملين في بيوت المسنين أو المقيمين فيها، فبدءًا من 11 نوفمبر الماضي 2021، تم إلزام جميع العاملين في بيوت المسنين، وأي شخص يدخلها التطعيم الكامل، إلا إذا كانوا معفيين منه بموجب اللوائح.

إن المجتمعات المراعية للمسنين هي بيئات مادية واجتماعية واقتصادية، تمكن كبار السن الذين يتمتعون بمجموعة مختلفة من القدرات من التقدم في العمر على نحو آمن في مكان مناسب لهم، وإدماجهم في مجتمعاتهم والمساهمة فيها، ومواصلة تطويرهم الذاتي والمهني، مع الحفاظ على استقلالهم الذاتي وكرامتهم وصحتهم وعافيتهم.

تؤثر جائحة كوفيد-19 على الأفراد والأسر ومجتمعاتهم المحلية ومجتمعاتهم ككل بشكل عميق، ويؤثر هذا الاضطراب بشكل غير متناسب على كبار السن من الرجال والنساء. وتتطلب الاستجابة السريعة للبيئة المتغيرة بسبب جائحة «كوفيد-19» استغلال البنية التحتية الكائنة في المدن والمجتمعات من أجل تحديد الأشخاص المعرضين للخطر ونشر المعلومات وتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمال والأدوية وإنشاء آليات للدعم الاجتماعي والحفاظ على الرعاية الصحية والاجتماعية، ويتعين وضع الاستراتيجيات بالتعاون الوثيق مع مقدمي الخدمات المحليين والمؤسسات التجارية والمجتمع المدني وشبكات المجتمع المحلي بما في ذلك جمعيات رعاية وخدمة وتأهيل المسنين لتحديد الإجراءات الفعالة لوقف الانتقال المحلي لـعدوى «كوفيد-19» والتخفيف من الآثار الجانبية للجائحة.

الوقاية والحد من انتشار المرض واحتواؤه ومحاصرته

يتطلب احتواء الجائحة اتباع نهج المجتمع بأسره الذي يضم مختلف الوزارات، والقطاع الخاص، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، وتعاون أفراد المجتمع، وعلى الرغم من أن القدر الأكبر من الإصلاحات والإجراءات السياسية يتصل بالقطاع الصحي، فإن الجهات الفاعلة في مختلف القطاعات باستطاعتها القيام بالكثير لتيسير احتواء المرض، ومن ثم الحد من أثره على الصحة، فمن منظور القطاع الصحي، تنطوي الوقاية من انتشار فيروس كورونا واحتواؤه على ما يلي:

المراقبة والكشف

? الوقاية من الانتشار في المجتمع بواسطة الاحتواء الذكي

? الإدارة الإكلينيكية للحالات من خلال تعزيز النظم الصحية

? الإعلام والاتصال الفعال

? ضمان توافر البيانات والشفافية وتنسيق الجهود.

البروتوكولات الصحية للوقاية من مرض «كوفيد-19» في دور رعاية المسنين:

? يجب التأكد من توافر أدوات الحماية الشخصية.

? يجب أن يتم توزيع مطهرات الأيدي (60-80% الكحول وموافقاً للاشتراطات ووضعها في أماكن بارزة.

? يجب التأكد من توفر صابون الأيدي في دورات المياه، والتأكد من ? توفر مطهرات الأيدي عند المغاسل ومداخل دورات المياه.

? يجب أن يهتم الممارس الصحي بالمحافظة على غسل يديه بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو باستخدام الجل الكحولي (60-80 % الكحول) لمدة 20 ثانية وخاصة قبل وبعد التعامل مع المسنين أو لمس ما يخصهم.

? يجب الالتزام بتطهير الأسطح البيئية بشكل دوري ودورات المياه بعد كل استخدام بمطهرات معتمدة من وزارة الصحة واتباع التعليمات الخاصة بتطهير المنشآت الصحية.

? الحرص على التهوية الجيدة في جميع الأماكن وخاصة أماكن التجمع ودورات المياه مع استخدام التهوية الطبيعية.

? تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري.

? يجب توفير الأدوات ذات الاستخدام الواحد في دور رعاية المسنين مثل الملاعق والصحون، وأيضاً تخصيص أدوات خاصة للمسنين مثل المناشف والملابس.

? توفير سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمس ويجب التخلص من النفايات بشكل مستمر.

? يجب على الزوار لبس الكمامة الجراحية طوال فترة التواجد في الدور.

? لا يجب إجبار المسنين على ارتداء الكمامات لما قد تشكله من صعوبة في التنفس ويجب تقييمه من قبل الطبيب لمعرفة قابليته لارتداء الكمامة من الناحية الصحية ويجب حثهم على تغطية الفم والأنف بأي غطاء قماشي.

? يجب منع المصافحة والعناق بين المسنين والزوار.

? يجب تقليل التزاحم في الغرف للدور والتشديد على تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي (متر ونصف) بين المسنين في الغرف المشتركة.

? تطبيق التباعد الاجتماعي في الأنشطة الجماعية الضرورية والطعام الجماعي.

? إلغاء الأنشطة الخارجية مثل الرحلات، الجولات الخارجية وغيرها.

? تقنين الزيارة لدور المسنين ويجب على كل دور وضع خطة مناسبة لتقنين فترات الزيارة، تسهيل وتشجيع الطرق البديلة للتواصل، مثل استخدام تطبيقات التواصل عن بعد.

? تقييد الزيارة في ساعات و مواقع محددة داخل دور الإيواء لجميع الزوار وجدولتها بموعد مسبق لتقليل الزحام.

? منع الأشخاص الذين لا تربطهم قرابة بالمسنين من دخول دور الإيواء مثل المتطوعين ومقدمي الخدمات غير الطبية (الحلاقين، المستشارين)

يجب عمل نقطة فحص عند مدخل دور رعاية المسنين وتتضمن قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض التنفسية (سعال أو ضيق في التنفس).

يتم التنبيه على الزائر بالتوجه مباشرة لغرفة النزيل ثم مغادرة المركز فور انتهاء الزيارة.

? يجب فحص العاملين والممارسين الصحيين والمسنين صباح كل يوم ويجب عليهم الإفصاح عن أي أعراض مثل الحمى، السعال أو ضيق في التنفس وتعبئة نموذج الإفصاح والالتزام بوسائل الحماية والسلامة داخل وخارج دور الرعاية.

? يجب متابعة جميع العاملين والمسنين يوميا بالسؤال عن درجة الحرارة والأعراض التنفسية والأعراض الأخرى لمدة 14 يوماً من تسجيل الحالة المؤكدة.

? يجب تجنب تغيير الوضع الروتيني لحياتهم اليومية عند إصابتهم بمرض كوفيد-19حتى لا يؤدي إلى تدهور حالتهم النفسية وصعوبة علاجهم.

كيفية التواصل والتوعية المتعلقة بالمسنين:

? يجب تثقيف الزوار، والعاملين ومقدمي الرعاية للمسنين حول مرض «كوفيد-19» والإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها وذلك عن طريق توعيتهم بالتالي:

? استخدام آداب السعال أو العطس وذلك باستخدام المحارم الورقية أو باستخدام مرفق الذراع.

? يجب نشر الملصقات التوعوية في دور الإيواء الاجتماعية وفي أماكن مختلفة.

يجب تثقيف وتدريب مقدمي الرعاية الصحية والعناية الشخصية

يجب تشجيع المسنين على ارتداء الكمامة في حال عدم وجود مشاكل صحية وتوعيتهم عن أهميتها

? يجب على قسم مكافحة العدوى في دور المسنين وضع خطة لاستقبال الوافدين الجدد وكيفية التعامل معهم فيما يخص مرض «كوفيد-19».

? يجب وجود ضابط مكافحة عدوى للإشراف على دور المسنين.

? تعزيز الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية لدى النزلاء في الدور الاجتماعية الإيوائية للمسنين وتوفير الوجبات الغذائية الصحية المناسبة حسب الحالة الصحية.

? يجب تنظيم تطبيق البرامج الصحية الوقائية والتأهيلية الخاصة بالمسنين.

? يجب الاستمرار في تنظيم المتابعة الصحية للأمراض المزمنة في المستشفيات والتنسيق مع العيادات التخصصية في إعادة جدولة المواعيد وصرف الأدوية.

? يجب دعم وتقديم الخدمة الصحية الممكنة في الدور الاجتماعية.

? يجب متابعة الاشتراطات الصحية في سكن العاملين.

? يجب تخصيص موظف مدرب لمتابعة مهام مكافحة العدوى في كل ? دار مسنين لمراقبة العدوى ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

? وضع خطط بديلة في حال نقص الموظفين والممارسين الصحيين بسبب الغياب أو المرض لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية.

الـ «كوفيد-19» هو نداء مدو نحن بحاجة إلى تغيير جذري إذا أردنا أن يكون الناس من جميع الأعمار قادرين على المساهمة والمشاركة في مكتسبات التعافي، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب، يوضح الوباء أهمية تمويل وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لبناء أنظمة ومجتمعات مرنة وعادلة للجميع، بما في ذلك فئة كبار السن، هذا ضروري بنجاح من الـ «كوفيد-19»، والبناء إلى الأمام بشكل أفضل لضمان تعافينا جميعا والاستعداد للمستقبل في عالم يتقدم في العمر.

وتماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة للبلاد ومع استراتيجيتها للارتقاء بجودة الحياة الصحية لكبار السن فإن الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل كبار السن تبذل قصارى جهدها لتقديم العناية الخاصة بهم، وتقديم الخدمات المتميزة كلٌ وفق اختصاصه، وتوفير سبل الراحة لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

