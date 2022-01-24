التوثيق.. تأريخ

ديوان Diwan

توثيق فعاليات وأنشطة ومسابقات مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار محطة مضيئة في تأريخ العمل الخيري والتطوعي والإنساني وتوثيقه......

قيَّض الله سبحانه وتعالى منذ نزول القرآن من يتكفل بحفظه مصداقا لقوله سبحانه «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ»، ومن مظاهر ذلك الحفظ أن زرع الله حب القرآن في قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفي نفوس أبناء الكويت منذ نشأتها. والتوثيق عند أهل اللغة: إحكام الأمر.. وهو من الثقة والائتمان على الشيء، والثقة: ائتمان، ويقال رجل ثقة أي رجل مؤتمن، والوثيقة: ما يحكم به الأمر..

والتوثيق في الميدان التطوعي والخيري مهارة لحفظ المستندات والوثائق وإثبات الممارسات والأنشطة والجهود والبرامج والفعاليات التي تدل على انجاز مهني في فترة زمنية معينة، مع تحري الدقة والمصداقية في جمع البيانات، والحرص على إظهارها بصورة لافتة شائقة تعطي الانطباع الجيد عن جودة الأداء وفاعليته، وتوثيق الأعمال المجتمعية والخيرية هي خطوة مهمة ورائدة في مجال حفظ تلك الأعمال ؛ لتكون ميراثا إنسانيا زاخرا ومحفزا لأبنائنا نحو الإقدام تجاه العمل الخيري والتطوعي والإنساني جيلاً بعد جيل.

وتتمثل الإرشادات والإجراءات الواجب مراعاتها عند توثيق الأعمال الخيرية بالآتي:

لا بد من التوثيق الجيد للإجراءات الاعتيادية والحالات الاستثنائية للأنشطة المجتمعية، لا سيما الجهود الخيرية والتطوعية والإنسانية بطريقة منتظمة يسهل الرجوع لها، حيث إن التوثيق في العمل المؤسسي خطوة مهمة وضرورية لفهم ما حدث وإزالة الضبابية عن الذي قد يحدث خلال أداء العمل،كما أن للتوثيق أهمية استثنائية عند تغيير أفراد فريق العمل، حينها تظهر الفوارق بين العمل العشوائي والعمل المؤسسي المنظم، واليوم وبكل بساطة يمكن استخدام برامج «الويب» للتوثيق والمراجعة والإشراف.

لابد من تقييم العلاقات مع الأطراف الأخرى العاملين في المجال التطوعي والخيري، وإخضاعها لآليات التعلم الممكنة، خصوصاً الشراكات الاستراتيجيات مع الأفراد المتعاونين والجهات الداعمة والمؤسسات الخيرية الزميلة، حيث تكمن فرصة الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بتوحيد آلية مشاركة المعلومات ونقل المعرفة وتبادل التقارير والاستفادة من غرف العمليات المشتركة وتعاون فرق العمل.

نشر ثقافة التعلم من قاعدة العمل إلى أعلى مستوى في المؤسسة الخيرية. فالتعلم مطلب وضرورة للممارسين الميدانيين ولأمناء المؤسسة الخيرية على السواء، ولكل من يعمل بينهم بكل تأكيد، وعدم إيمان أي طرف من هذه الأطراف بمسؤولياته تجاه نقل المعرفة يعني انقطاع حبل التعلم، حينها تتحول التجارب الجديدة من فرص للنمو إلى مجرد بدايات جديدة كل مرة.

تحديد الأولويات المعرفية الخاصة بالمؤسسة الخيرية، بحيث تتوجه جهود المشاركين نحو مكتسبات محددة ترتبط بأهداف المؤسسة بدرجة تُمكّنهم من تصميم البرامج والآليات بطرق فعالة ومؤثرة.

تكليف شخص داخل المؤسسة الخيرية بمتابعة مهام التعلم؛ يساعد أولاً في تخطيط ومتابعة أساليب حفظ البيانات ومعالجتها، ثم يدير تدريب وتأهيل المنتسبين إلى المؤسسة الخيرية،والأهم من ذلك هو إدارته لأساليب رصد وحصد المعرفة من الميدان مباشرة، باعتبار أن كل المؤسسات الخيرية تعمل في بيئات جديدة نسبياً لا تملك ما يكفي من المعرفة عنها.

ولقد حرص مجلس إدارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار منذ انطلاق أول فعاليات الجائزة في عام 2007 وحتى عام 2021 م على إتاحة الفرصة لجميع شرائح وأطياف المجتمع الكويتي من المختصين للتفاعل الإيجابي بدعم توجه المبرة في توثيق جائزة البغلي للابن البار إحدى مشاريع مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار المتعلقة بحث المجتمع ومعرفته على أهمية بر الوالدين ؛ انطلاقا من مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية تجاه تعزيز بر الوالدين في المجتمع، وإيمانا بأهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الشراكة الاجتماعية وأهمية دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دعم البرامج والأنشطة المعنية برعاية بر الوالدين،فتم توثيق أحداث وفعاليات الجائزة بكل الوسائل الإعلامية المتاحة، كإصدار الكتيبات الوثائقية والأفلام القصيرة التعريفية، وتصميم الفلاشات الدعائية عن الجائزة لعرضها فـي تلفزيون دولة الكويت والقنوات الفضائية، وإعداد التقارير الخاصة بالبرامج والأنشطة التي تم تنفيذها خلال فعاليات الجائزة وتوثيقها مدعمة بالصور والتصاريح الصحافية والمطبوعات، ونشر وتوزيع الإعلانات والمطبوعات والإصدارات على الفئات والشرائح المستهدفة، وإقامة المعارض والندوات وغيرها.

إن من حيّثية التوثيق للجهود والأنشطة والمعونات الإنسانية ؛ طرق استلامها من قِبل المحتاجين والمُعوزين، وهو ما تمّ الاصطلاح عليه إعلامياً بـ «أخلاقيات الصورة» وهذا من صنوف اللباقة الاجتماعية التي تُعتبر من الصفات المتميزة التي تتحلّى بها مبرة البغلي للابن البار والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين؛ من أجل المحافظة على شعور الطرف الآخر وإضفاء جو من الوُد المطلوب لإنجاح أي علاقة إنسانية.هذه إضاءات في محطة التوثيق للعمل الخيري والتطوعي والإنساني ؛ آمل أن تفتح المجال لآفاق علمية وإنسانية مستقبلية.

