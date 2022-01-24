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شيري عادل اعتذرت عن «أولاد الهلالية»


اعتذرت الفنانة شيري عادل عن المشاركة في مسلسل «أولاد الهلالية» الذى يجمع النجمين حسين ومصطفى فهمى لأول مرة فى الدراما التليفزيوينة، من المقرر عرضه في رمضان 2022.
وكانت شيري قد تلقت ترشيحاً من القائمين على العمل لتقديم أحد الأدوار المهمة، إلا أنها اعتذرت لارتباطها بأعمال أخرى. ومسلسل «أولاد الهلالية» ينتمي للدراما الاجتماعية الصعيدية، ويتكون من 30 حلقة، وهو من تأليف سليمان دياب، وإخراج فتحى عبد العزيز.
ويشارك فى بطولة العمل كل من عفاف شعيب، أحمد سعيد عبد الغنى، وبسام رجب، ومادلين طبر، وحمدى الوزير، وفتوح أحمد، وشريف خير الله، عبد الباسط حمودة، وغيرهم


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