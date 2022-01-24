جوزيف عطية يغني جديده «منحكم ع الناس»

ديوان Diwan

أطلق الفنان جوزيف عطية اغنيته الجديدة «منحكم ع الناس» عبر قناته الرسمية على يوتيوب حيث دخلت قائمة الأعمال الرائجة في لبنان بأقل من 24 ساعة من طرحها. «منحكم ع الناس» من كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع جمال ياسين، وهي مليئة بالحِكَم والمشاعر الإنسانية النبيلة إذ تذكرنا بالتعامل مع بعضنا البعض بكلّ لطافة وحسن وحقّ، قدّمها عطية بإحساس كبير وصدق وأداء متمكن.

وقد تضمن العمل الكثير من الرسائل الاجتماعية الواقعية الموجهة إلى مجتمعنا وعيوبه وخصوصاً في الحكم على الناس بشكل عشوائي من دون أي معايير والتغاضي عن عيوبنا والانصراف الى التنمر والتداول بعيوب الآخر وعدم تقبل النقد والاستماع إلى ما يناسبنا.

وقد تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو الكليب في العاصمة البلجيكية بروكسيل تحت إدارة المخرج سمير كرم وسط أجواء ساحرة في المدينة والطبيعة الخلابة.

