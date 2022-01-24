«يا حلوها من ديرة».. عمل وطني هادف في «إذاعة الكويت»

ديوان Diwan

في اطار استعدادات اذاعة الكويت لعمل مسلسلات اذاعية هادفة وايضا يناسب المحتوى بما اعتاد عليه متابعو الاذاعة ومنها مسلسل «ياحلوها من ديرة» وهو يصنف ضمن الاعمال الاذاعية الوطنية والذي سيتم بثه عبر اثير محطة البرنامج العام في شهر فبراير القادم وقد حضرت «النهار» جانباً من التسجيل بحضور ابطال العمل وهم كل من جاسم النبهان وعبير الجندي وحسن إبراهيم وخالد المفيدي وحسين الرفاعي ويوسف الحشاش واخرين والعمل من تأليف محمد الكندري واخراح غادة السني.

وطني

كما حضر جانب من التسجيل وكيل الاذاعة سعد الفندي الذي رحب بالمشاركين من الفنانين وثمن لهم تواجدهم لانجاز عمل وطني هادف ومن خلال محتوى اجتماعي بانامل الكاتب محمد الكندري وهو احد الكفاءات الكويتية الشابة في مجاله.

كما ركز الفندي خلال تواجده على اهمية هذه النوعية من الاعمال التي تعزز الرابط الوطني وفهم معانيه وتعريف افراد الاسرة باهمية المناسبات الوطنية لدى جميع المواطنين ونوه ايضا الى انه قد وضع خطة واستراتيجية لأعمال كثيرة سيتم العمل بها على أرض الواقع والمضي بها قدماً لتبقى إذاعة الكويت دائماً في الطليعة كما عهدناها من خلال انتقاء الاعمال التي تكون ذات رسالة وتعزز الودود الوطني ومنها العمل الاذاعي «ياحلوها من ديرة».

خصوصية

اما الكاتب محمد الكندري فصرح قائلا: مسلسل «يا حلوها من ديرة» مسلسل اذاعي اجتماعي وطني يتطرق لمجموعة من القصص المأخوذة من واقع المجتمع الكويتي وكل حلقة لها خصوصيتها في الموضوع المطروح بداخلها ففي كل حلقة سيتعرف المستمع على قصة وحدث جديد.

واضاف قائلا: وسعيد جدا باستمراري بكتابة الاعمال الاذاعية وشكر خاص للوكيل المساعد لشـؤون الاذاعة سعد الفندي على ثقته بالكتاب الشباب في الاستمرارية بتقديم الاعمال الشبابية.

مسؤولية

اما مخرجة العمل غادة السني قالت: عندما اقوم بإخراج عمل وطني فهو بحد ذاته مسؤولية تقع على عاتقى وانا احرص ان يكون العمل على مستوى من التميز عندما يصل الى اذن المستمع خاصة في ظل تواجد نجوم كبار لهم اسمهم وايضا تواجد اسماء شابة تميزت من خلال الاعمال الاذاعية التي شاركت بها ومن خلال العمل فانها ذات حلقات متصلة ومنفصلة ويتم فيها طرح العديد من المواضيع التي تدخل في نقاشات الاسرة الواحدة ومن خلال يتم ابراز الجانب الوطني سواء من الاب او الام او الابناء.

