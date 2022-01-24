ابنه يعلن خروجه من المستشفى عبد الرحمن أبو زهرة ينتصر على «كورونا»

ديوان Diwan

«بابا إيجابي كورونا، ولكن الحمد لله حالته مستقرة

100 %».. رسالة نشرتها سحر أبو زهرة، ابنة الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة مطلع الأسبوع الماضي، لتعلن إصابة والدها بـ«كورونا»، وما هي إلا ساعات قليلة وخرج بعدها عبد اللطيف يوسف، مدير أعمال «أبو زهرة» ليكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان القدير

عبد اللطيف قال: «الحالة الصحية للفنان القدير بدأت بالتحسن نوعا ما عن الأيام السابقة؛ فدرجة حرارته انخفضت والتنفس أصبح طبيعيا، ومعدل الأكسجين في الدم أيضا أصبح في وضعه الطبيعي، لكنه مازال في العزل حتى الآن».

وأوضح «عبد اللطيف» أن «الأعراض بدأت تظهر على عبد الرحمن أبو زهرة، إذ شعر بسخونة شديدة وسعال ونهجان مستمر (صعوبة في التنفس)، مما اضطرهم لنقله لقسم العزل بمستشفى العجوزة بالقاهرة، كي يتلقي الرعاية الكاملة». وأشار أيضا إلى أن «أبو زهرة لم يكن يخرج من منزله إلا للضرورة القصوى؛ فضلا عن أنه قبل أن تظهر عليه أعراض، أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح منذ 3 أسابيع».

أيام قليلة مرت على إعلان إصابة «أبو زهرة»، خرج بعدها نجله العازف أحمد أبو زهرة، ليعلن خبر خروج والده من المستشفى، ونشر صورة له مع والده عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، وعلق: «الحمد لله بابا خرج من المستشفى، وشكرا لكل الناس اللي سألت وكل اللي اهتم وكان بيدعيله.. ربنا يقومك بالسلامة وتمر فترة النقاهة على خير».

يذكر أن، الفنان عبد الرحمن أبو زهرة جسد الكثير من الأدوار المتميزة التي تركت بصمة في تاريخ السينما و الدراما المصرية، فعلى صعيد الدراما كان شخصية «الحاج إبراهيم سردينة» في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي، فضلاً عن أنه شارك في الملك فاروق، من أطلق الرصاص على هند علام، العميل 1000، جحا المصري.

وعلى صعيد السينما، شارك في عشرات الأفلام منها حب البنات، و الجزيرة، كما كان صوته مميز في أفلام الرسوم المتحركة، لفيلم علاء الدين و دور « سكار» في فيلم (الأسد الملك) من إنتاج ديزني عام 1994 النسخة العربي.

وأخر أعماله الفنية التي كان يصورها أبو زهرة هو المسلسل الدرامي «موضوع عائلي» مع الفنان ماجد الكدواني، إلى جانب عدد من الأعمال الإذاعية.

