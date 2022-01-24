رانيا يوسف تشوّق جمهورها بـ «لوك» جديد

ديوان Diwan

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة حديثة لها، ظهرت فيها بـ «لوك» جديد.

وظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع «انستغرام»، بشعر أحمر، ووضعت عدسات لاصقة باللون الرمادي، وتزينت بمكياج كثيف، ووضعت برنيطة على رأسها.

يذكر أن رانيا يوسف يعرض لها حاليا مسلسل «شارع 9»، ويشاركها البطولة كل من نرمين الفقي، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، هدى الاتربي، صبا الرافعي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، عهدي صادق، سميرة صدقي، رانيا ملاح، حسام فاروس، مفيد عاشور، حمدي هيكل، يسرا مسعودي، أحمد الدمرداش، عبير منير، وغيرهم.

