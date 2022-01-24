وفاة مخرج «باب الحارة» السوري بسّام الملا

ديوان Diwan

توفي المخرج السوري القدير بسام الملا، الذي يعتبر من أبرز المخرجين في تاريخ الدراما السورية. وقد نعت نقابة الفنانين في سوريا على صفحتها في «فيسبوك» وقالت فيها: «فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا..». وبسام الملا من مواليد (فبراير 1956) وهو مخرج سوري بدأ مشواره مساعد مخرج في مسلسل (تجارب عائلية) مع المخرج علاء الدين كوكش، ثم مخرجا منفذا في بعض الأعمال قبل أن يقدم مسلسله الأول (الخشخاش) عام 1991. ومن أبرز أعماله مسلسل البيئة الشامية السوري والذي يعد الأشهر في الدراما السورية مسلسل باب الحارة» الذي لاقى أصداء كبيرة على مستوى الوطن العربي وتعددت أجزاؤه إلى 12 جزءاً، ومن أعماله أيضاً «بوابة التاريخ ، قناديل رمضان، ديوان العرب، أعلام العرب». ينتمي الراحل إلى عائلة فنية عريقة، فأشقاؤه المخرجان مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا، وولداه أدهم وشمس الملا، اللذان شاركا كممثلين في مسلسل «باب الحارة».