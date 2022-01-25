250 ديناراً رسوم تجديد إقامات من فوق الـ 60

وطن النهار

وافق مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة الذي عقد برئاسة وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة جمال الجلاوي، على تجديد اذونات عمل الوافدين فوق 60 من حملة الشهادة الثانوية وما دون عاماً مقابل رسم مالي 250 ديناراً بالاضافة الى تأمين صحي خاص، على ان يراجع القرار بعد سنة، ومع استثناء ابناء وازواج الكويتيات وحملة الوثيقة الفلسطينية. من جانبه قال المستشار جمال الجلاوي وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة ان مجلس الادارة اجتمع حيث تمت الموافقة على السماح باصدار اذن العمل للمقيمين من العمالة الوافدة ممن بلغ عمر الستين عاماً فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات شريطة استيفاء رسم قدره 250 دينارا وأن يكون العامل مؤمنا عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للالغاء من احدى شركات التأمين المدرجة بسوق الأوراق المالية.

وأضاف الجلاوي ان القرار قد تضمن بعض الفئات المستثناة حيث تمثلت في ازواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيين من حملة الوثائق، مراعاة للجوانب الاجتماعية، مشيرا الى ان القرار سيطبق مدة عام تتم مراجعته خلال هذه الفترة وفقاً لأوضاع سوق العمل وفي ضوء الدراسات التي سيتم اجراؤها في هذا الشأن، وبناء على معطيات سوق العمل سيتم النظر مجدداً في احكام القرار والضوابط التي يمكن اقرارها في هذا الصدد.

