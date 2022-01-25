محافظ الفروانية يوجه نحو سرعة تنفيذ المدن العمالية

وطن النهار

اجتمع محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر مع وكيل وزارة الاشغال وليد الغانم، حيث تناول الاجتماع عدة مواضيع متعلقة بمشاريع التطوير الحالية والمستقبلية التي تقوم بتنفيذها وزارة الأشغال العامة داخل نطاق المحافظة بالاضافة الى مشاريع الصيانة الدورية التي تحتاجها طرق المحافظة.

حيث اولى الشيخ مشعل الجابر اهتمامه وتركيزه على الاسراع في استكمال صيانة الطرق الداخلية وتعديلها بما يكفل ملائمتها للاستخدام من قبل قاطني ومرتادي طرق محافظة الفروانية.

وأوضح ان صلاحية الطرق هي اهم اولويات المحافظة والتي تحتاج الى تكثيف الجهود والاسراع في معالجتها بما يسهم في انسيابية حركة المرور وسلامة مرتادي الطرق والمركبات.

ومن جانب آخر تطرق الجابر الى المشاكل التي تعاني منها منطقة جليب الشيوخ والحلول الواجب تنفيذها بشكل مؤقت لتسيير اعمال المنطقة وحفظ الأمن فيها الى ان يتم الانتهاء من وضع الحلول الجذرية لهذه المنطقة، وبهذا شدد الجابر الى ضرورة البدء في تنفيذ المدن العمالية تمهيداً لنقل العمالة القاطنة بمنطقة جليب الشيوخ وغيرها من المناطق لتعديل التركيبة السكانية في مناطق المحافظة، على ان يكون تصميم المناطق العمالية وفق اعلى المستويات العالمية بعد التنسيق مع وزارتي البلدية والمالية لهذا الصدد.

وطالب بضرورة وجود مواقف للشاحنات والمركبات الثقيلة تلافياً للظاهرة السلبية التي تعاني منها مناطق المحافظة والمتمثلة في وقوف الشاحنات فوق الأرصفة الأمر الذي ادى الى تلف الأرصفة والبنية التحتية لتلك المناطق علاوة على بشاعة المناظر غير الحضرية في تلك المناطق وأنه سيكون هناك تنسيق مكثف مع الجهات المعنية لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة من خلال تخصيص مواقف خاصة لاستخدامات المركبات الثقيلة والشاحنات.

هذا وتمت مناقشة المشاكل التي عانى منها مستشفى الفروانية نتيجة الامطار التي اجتاحت البلاد أخيراً وضرورة عمل التعديلات الهندسية لصرف مياه الأمطار حتى لا يتأثر المستشفى مستقبلاً الأمر الذي قد ينعكس سلباً على مستوى الخدمات الطبية المقدمة من المستشفى وبهذا وجه الجابر الى تشكيل فريق عمل من عدة جهات ذات الصلة لاستعجال وضع وتنفيذ حلول مشاكل مستشفى الفروانية الهندسية.

