محافظ العاصمة: نسعى لإعادة افتتاح «يوم البحار» بأقصى سرعة

وطن النهار

دعا محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الجهات المعنية الى العمل والمسارعة على اعادة تأهيل يوم البحار تمهيداً الى افتتاحه بأقصى سرعة ممكنة امام الزوار.

وقال خلال الزيارة الميدانية الى «يوم البحار» ورافقه بها الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الاعلامية والاعلام الجديد في وزارة الاعلام جاسم الحبيب، ومدير السياحة في وزارة الاعلام فيصل الدريع وعدد من مسؤولي المحافظة: «ان يوم البحار او ما كان يطلق عليه قرية يوم البحار التراثية تشكل احد المعالم السياحية والتاريخية في الكويت لما تتميز به من احتوائها على العديد من المقتنيات التاريخية والمحال الحرفية التي تتضمن بعض الصناعات والحرف الكويتية القديمة وبعض المحال التجارية الاخرى، فضلا عن وجود المكتبة التراثية والمقهى الشعبي».

وزاد: ان زيارتنا اليوم تأتي في اطار بحث ومناقشة الآليات الضرورية للمسارعة في افتتاح هذا المرفق السياحي والتاريخي وبات من الضروري العمل على الاسراع في تشغيل هذا المعلم.

وأضاف اننا في المحافظة على استعداد تام للتعاون مع جميع الجهات المعنية للخروج بحلول انية وسريعة وتمهد الى افتتاحه بأقصى سرعة ممكنة.

