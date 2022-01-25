وزير الصحة: الكويت تمر بموجة غير مسبوقة من جائحة «كورونا»

وطن النهار

قال وزير الصحة د. خالد السعيد ان الكويت تمر بموجة عالية غير مسبوقة من جائحة «كورونا» وانه بجهود الكادر الطبي ومن خلال تضافر جهود الجميع والالتزام بالاشتراطات الصحية ستمضي هذه الازمة.

وأكد الوزير السعيد في تصريح صحافي امس عقب افتتاح مركز الصباحية الغربي ان هذا المنعطف من جائحة «كورونا» يحتاج الى تضافر الجهود مع العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية الذين يقومون بمجهود كبير.

وأشار الى تسجيل اكثر من 5000 حالة «كورونا» في يوم واحد وبذلك تكون هذه الحالات قد تخطت اكثر من ضعف التي كان يتم تسجيلها في السابق لافتا الى ان الطعوم ضد فيروس كورونا المستجد متوافرة.

وفيما يخص مركز الصباحية الغربي اعرب السعيد عن تهانيه لسكان المنطقة بمناسبة افتتاح المركز الصحي الثاني في المنطقة التي تضم اكثر من 85 الف نسمة ليقدم افضل الخدمات الصحية.

ولفت الى ان الرعاية الأولية جزء مهم من تطوير المنظومة الصحية كونها تقدم الرعاية للمريض في منطقته على اعلى مستوى، مشيرا الى ان العامل الانساني هو الأهم حيث يتواجد كوكبة من الأطباء والصيادلة وفنيو المختبر الذين يقدمون الخدمة بجودة عالية في المركز.

علامة فارقة

من جهته قال مدير منطقة الأحمدي الصحية د. احمد الشطي في تصريح مماثل ان هناك 31 مركزا صحيا في المنطقة الصحية بعد اعادة افتتاح مركز الصباحية الغربي والذي يعد علامة فارقة لخدمة سكان المنطقة مبينا ان المركز مدعوم بنظام الكتروني للمتابعة ومرتبط بمستشفى العدان ليتم من خلاله تبادل المعلومات.

وأعرب الشطي عن تطلعه لتعزيز هذا الافتتاح بالتأكيد على الجودة والسلامة وحسن استخدام الخدمة بالتعاون مع المراجعين موضحا ان منطقة الأحمدي الصحية هي الوحيدة التي تضم 12 مركزا تعمل جميعها حتى منتصف الليل و18 مركزا تعمل على مدار 24 ساعة بما في ذلك الأعياد والعطل الرسمية.

وأشار الى ان الفترة المقبلة ستشهد اعادة تأهيل وافتتاح عدد من المراكز بينها مركز بنيدر والوفرة السكني وأبو فطيرة لافتا الى ان اجمالي عدد المراكز بعد هذه الافتتاحات سيصل الى 37.

بدوره قال رئيس وحدة الرعاية الصحية الأولية في منطقة الأحمدي الصحية فهد العازمي ان المركز يغطي محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير بتعداد سكاني يتخطى مليون وربع نسمة تقريبا اذ سيغطي ايضا سكان منطقة الصباحية بالاضافة الى المركز الشرقي ليخدم اكثر من 85 الف نسمة.

وبين العازمي انه سيضم عيادات العلاج العام والسكر والأمراض المزمنة والعيادات التخصصية التي تقع ضمن برامج الرعاية الصحية الأولية، مضيفا انه سيتم قريبا توفير برامج هشاشة العظام.

وأفاد بأن هناك مركزا تم استلامه ويجري الاعداد لتشغيله وهو مركز صباح الأحمد القطعة «سي» بالاضافة الى مركزين تحت التأهيل هما مركز الفحيحيل الصحي ومركز علي صباح السالم كما ان هناك مركزا رابعا تم استلامه الا انه لم يتم تشغيله حتى الآن.

