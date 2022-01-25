جنان بهزاد: %7 من مساحة الكويت «سبخات» ساحلية

وطن النهار

أكدت مدير مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي بالجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد على امكانية تطوير مناطق السبخات في الكويت لتحقيق ارباح كبيرة والمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال اعتمادها ضمن مكونات السياحة البيئية في البلاد اضافة الى شمولها في التنمية الحضرية فضلا عن المسارات المقترحة الأخرى للسبخات والمتمثلة في الزراعة الحرجية والمحميات الطبيعية.

واقترحت بهزاد استحداث اطار تنظيمي لحماية هذا المورد من انشطة التنمية العامة والخاصة، مؤكدة ان هناك مواقع بعيدة عن التطور العمراني الحالي ونادراً ما تتم زيارتها في اطار السياحة البيئية وربما العلمية، داعية الى استخدام هذه المناطق كمناطق سياحية، والتوصية بتطوير هذه المواقع للتشجيع على السياحة البيئية وتعزيز الوعي العام بهذه البيئة الرسوبية الفريدة والمعقدة.

وأضافت «يمكن انشاء مرفق سياحي لتقديم المعلومات وتنسيق انشطة البحث العلمي المستقبلية، فضلا عن تضمين مواقع السبخات بتجهيزات خاصة كممرات خشبية مرتفعة ومنصات مراقبة لتقلل من تأثيرات روادها على المكونات الميكروبية الحساسة في المنطقة العليا للمد والجزر، مع السماح لهم بفحص مجموعة متنوعة من الرواسب والنظم البيئية، ومنها تكوين المتبخرات، والحصائر الميكروبية، ومسطحات الطين بين المد والجزر، وجداول المد والجزر وأشجار المانغروف، كما يمكن تعزيز التعليم العام من خلال اشراك كوادر متخصصة وفرق ومجاميع تطوعية في الدراسات البحثية والأنشطة السياحية». ولفتت جنان بهزاد ان السبخات في الكويت تغطي نحو 7 % من مساحة الكويت وتصنف على انها سبخات ساحلية مع تصنيف الأخرى المتبقية على انها سبخات قارية، وبينت ان السبخات الساحلية تتوزع في السهل الساحلي الشمالي الذي يشمل الساحل الغربي لخور الصبية وجزيرة بوبيان وعبر الساحل الشمالي لخليج الكويت، مضيفة: عادة ما يغلب على السبخات الرمل الناعم الى المتوسط ويحتوي على نسبة عالية من الملح. في السهل الساحلي الشمالي وغالبية خليج الكويت، لم يتم فصل السبخة عن المسطحات الطينية بين المد والجزر.

