أعضاء البلدي: قصر العدل قيمة تاريخية وإرث وطني

وطن النهار

في الوقت الذي من المفترض ان تكون المباني التاريخية إرثا وطنيا يفاخر به الأجيال وشاهدا على الماضي والتراث المعماري والعمراني لجميع الدول ومنها الكويت التي تحرص على رعاية هذا الإرث والاهتمام به وحفظه على مدى السنين، أثار قرار هدم مبنى قصر العدل حفيظة المواطنين والمسؤولين في الدولة رغم المطالبات المستمرة بالحفاظ على قيمته التاريخية و تصميمه المعماري المميز يعيش هذا المبنى الجميل أواخر أيامه للأسف قبل الهدم.

من الغرائب على حد قول المهتمين في المباني التراثية أن مبنى قصر العدل من المباني الجميلة من الداخل، وليس فيه اي مشاكل انشائية، مؤكدين أن نظام بنائه وموقعه مناسب لان يكون فندق خمس نجوم، كما أكدوا أن قرار هدمه ما هو الا تباعًا لسياسة الهدم القائمة على قرارات غير مدروسة تسهم في تحريك عجلة المقاولات.

وأضافوا أن أغلب الدول تحتفظ بمبانيها التاريخية وتحافظ عليها إلا في الكويت يهدمون كل شيء له علاقة بالماضي.

من جانب أخر، أكد 5 أعضاء في المجلس البلدي «نائب الرئيس عبدالله المحري والدكتور حسن كمال ومها البغلي والمهندس عبد السلام الرندي ومشعل الحمضان أن قصر العدل في العاصمة صرح قضائي كبير وفخر للكويت لعراقته ولتصميمه ضمن العناصر المعمارية الإسلامية، فقد تم الانتهاء من تشييده في عام 1983م وافتتاحه في عام 1986م، على مساحة 50,000م2. ويحتوي على قاعات محكمة لدرجات التقاضي المختلفة وعدد من المكاتب وغرف قضاة ومكتبة وغرف للمحامين وغيرهم.

وأفادوا أن الديوان الأميري يقوم حاليا بإنشاء مبنى جديد لوزارة العدل مجاور لمبنى قصر العدل لكي يكون مبنى بديلا لقصر العدل وبخدمات إضافية ومتطورة.

ولفت الأعضاء إلى أنه تم تداول هدم مبنى قصر العدل قريبا، رغم أن المبنى قيمة تاريخية ولابد من المحافظة عليه ويرمز إلى عراقة القضاء في الكويت، حيث تقوم دول العالم بالمحافظة على مباني القضاء والاعتزاز بالمحافظة عليها، وتطوير مبانيها القديمة لتصبح من أهم معالمها.

وشددوا على أن مبنى قصر العدل بحاجة فقط إلى ترميم وإعادة تأهيل حيث لم يظهر عليه تدهور أو ضعف في السلامة الإنشائية، وبالتالي فيجب على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إعداد تقرير فني عن القيمة التاريخية والمهنية لمبنى قصر العدل، بالإضافة إلى التنسيق لدراسة السلامة الإنشائية للمبنى والعمر المتبقي له مع برنامج لتأهيل المبنى.

