لا تبددوا تاريخ الأمة!

وطن النهار

قصر العدل ذلك المعلم الكويتي البارز الذي ارتبط في اذهان المواطنين كبارا وصغارا، رجالا ونساء، بمعاني العدالة والإنصاف، وبنصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وبكل قيم الحق والمساواة، جاء اليوم الذي يفكر البعض في هدمه وتحويل أرضه إلى مواقف للسيارات!

إنها كارثة بكل المقاييس، أن تبدد الأمة -أي أمة- تاريخها، وتهدم تراثها، وتهيل التراب على ملامح سيادتها، وعنوان عدالتها، وعلى رموز مبانيها التي تشهد لها بالعزة والمجد والفخار.

إن قصر العدل ليس مجرد بناء على قطعة من أرض الكويت، وليس موقعا جغرافيا متميزا داخل الديرة، ولكنه جزء من التاريخ، جزء من الماضي العريق، وشاهد على الحاضر الزاهر، وعلامة بارزة من علامات القضاء، شهدت أروقته وحجراته كثيرا من القضايا الكبرى وكثيرا من فصول كتاب العدل والإنصاف في الكويت بلد العدل والإنصاف.

فهل يستقيم عند اي عاقل من العقلاء أن تستبدل الدولة بقصر العدل موقفا للسيارات؟

وهل يستقيم عند أي عاقل أو لبيب أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟

المؤكد أن ذلك مرفوض مرفوض عند كل الكويتيين، فالتاريخ لا يباع ولا يشترى، والتراث أكبر وأعظم من أن يكون له ثمن، وقصر العدل قطعة من التاريخ قبل أن يكون شيئا من الجغرافيا.

فيا من لا ترون في قصر العدل سوى الحوائط والأروقة والجدران، كفوا عنا تفكيركم العقيم، واحفظوا للديرة تراثها، ولا تضيعوا منها ذاكراتها، فلو تكَّلم قصر العدل لقال لكم: من باع ماضيه كثرت خسائره وضعف حاضره وعرّض للدمار مستقبله القريب والبعيد على سواء.

فيا أيها المسؤولون استمعوا لمطالب المواطنين واحفظوا أمجادهم ولا تضحوا بقصر العدل كما حدث من قبل مع عدد من معالم الكويت مثل صالة التزلج ومجسم الكرة الارضية في جامعة الشويخ ومجمع الصوابر وغيرها.

الخلاصة: استجيبوا لاستغاثات المواطنين الغيورين على الوطن الذين ملأت استغاثاتهم وسائل التواصل وهم يطالبون بالإبقاء على قصر العدل قيمة تاريخية ورمزا عزيزا من رموز الوطنية.

