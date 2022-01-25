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وطن النهار

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يصوِّب كاميرته بكل دقة وإحكام نحو الهدف

عبدالرؤوف مراد.. قاد حملة المحافظة على التراث الكويتي.. باحترافية ونجاح


عبدالرؤوف مراد، ليس مجرد مصور كويتي متألق، يعشق الكاميرا، ويصوبها بكل دقة واحكام نحو الهدف، فيخرج بصور متميزة، تنطق بغير كلام، وتحكي من دون ألفاظ وعبارات.
انه مثال بارز للمواطن الغيور على أرضه وشعبه، اخذ على عاتقه مهمة نقل الأحداث بكل صدق وشفافية، من خلال الصور المعبّرة، واللقطات الحية التي تترجم أكثر مما تقوله عشرات السطور.
لقد كان عبدالرؤوف مراد كالعهد به مدافعاً عما يراه الحق والصدق، سلاحه الكاميرا، وذخيرته الصورة يواجه بهما في ميدانه الواسع الفسيح، ولا ينكص ابداً عن مطاردة التجاوزات ومواطن القصور اينما كانت. وأخيراً فجّر او تبنى مهمة الدفاع عن قصر العدل القديم، رافضاً فكرة هدمه، ومنافحاً عنه باعتباره معلما من معالم الكويت التي يجب الاهتمام بها والذود عنها، بدلاً من اهالة التراب عليها. الحملة التي قادها عبدالرؤوف مراد وجدت صدى واسعا في الشارع الكويتي، لا لأنه اظهرها وابرزها فقط، بل لانه عرضها بصدق ودافع عنها بأنفة وحب وكبرياء.
تحية لهذا المواطن الفنان ولأمثاله من الغيورين على الوطن وعلى تراث الوطن.


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