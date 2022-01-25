غياب النصاب طيَّر جلسة البلدي

وطن النهار

رفع رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي جلسة البلدي التي كان من المقرر عقدها أمس بعد عدم اكتمال النصاب، حيث حضر عدد من الأعضاء الذين لم يتجاوز 7 أعضاء الأمر الذي استدعى من رئيس المجلس رفع الجلسة بشكل مبدئي مدة نصف ساعة، لكنها لم تكفي لاكتمال العدد ما استدعى من العتيبي رفعها نهائياً على أن يحول جدول أعمالها للجلسة المقبلة.

وكان من المقرر أن يناقش المجلس في جدول أعماله اقتراح العضو حمدي نصار بشأن تخصيص منطقة سكنية جديدة بالمنطقة الجنوبية بحيث تمتد المنطقة المقترحة من بعد اسطبلات الأحمدي وصولاً إلى معسكرات الحرس الوطني في محافظة الأحمدي، واقتراح العضو مشعل الحمضان بشأن تعديل المادة السابعة من لائحة تراخيص اشغالات الطرق والميادين والساحات العامة، على أن «لا تزيد مدة الترخيص عن سنة ميلادية قابلة للتجديد لمدة مماثلة».

وكان المجلس سيناقش الطلب المقدم من الأعضاء عبدالعزيز المعجل، حمود عقلة العنزي، محمد الرقيب، فهيد المويزري، حمدي نصار، حمد المدلج، عبدالوهاب بورسلي، عبدالله الرومي، وعلي بن ساير بشأن الطلب من الرئيس السابق للجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة تسليم ما لديه من مستندات إدانة لشركات عقود النظافة، بالإضافة إلى طلب الجمعية الجغرافية الكويتية للانضمام تطوعياً كجهة استشارية للجان المجلس البلدي، والكتاب المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري والاعضاء: محمد الرقيب، علي بن ساير، مها البغلي، أحمد هديان العنزي، حسن كمال، مشعل الحمضان، حمد المدلج، فهيد المويزري، عبدالعزيز المعجل، وعبدالله الرومي، بشأن الأنشطة البشرية الخطأ التي تؤدي إلى خلل وتدهور شديد في البيئة البرية.

من جانب أخر، وفي خطوة لسد وتسكين الوظائف الإشرافية التي يتطلع المجلس البلدي لإنهائها وتجديد الدماء في الهيكل التنظيمي الجديد، أعلنت الأمانة العامة للمجلس البلدي عن شغل الوظائف الإشرافية مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين بشغل وظيفة مدير العلاقات العامة، ومدير إدارة اللجان، ومدير إدارة الشؤون المالية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية، ووضعت الأمانة في إعلانها اليوم وغداً ويوم الخميس لإجراء الاختبارت للمتقدمين في مبنى المجلس البلدي بقاعة جابر الأحمد.

وفتحت الأمانة في إعلان آخر، باب التقديم للموظفين الراغبين في التقدم للترشح لـ6 وظائف إشرافية، وحددت الأمانة عبر إعلانها فترة تقديم طلبات الترشيح لشغل الوظائف، مراقب اللجان الرئيسة، مراقب المشتريات والمخازن، مراقب متابعة الجلسات، مراقب مركز المعلومات، مدير مكتب التطوير والتدريب «مستوى مراقب»، ومراقب الخدمات العامة، ما بين 30 يناير الحالي، حتى نهاية دوام 3 فبراير المقبل في مبنى المجلس البلدي الدور الثالث «الشؤون الإدارية».

