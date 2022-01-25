«الأمم المتحدة» و«البابطين».. تعاون لـ«التنمية المستدامة»

وطن النهار

قال ممثل الامين العام للامم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت طارق الشيخ: «في الكويت لا يختلف الأمر بين مؤسسة البابطين والأمم المتحدة فهما تتعاونان من خلال الاحتفال بسلسلة من الاحداث الدولية للامم المتحدة لتعزيز المجتمعات من اجل التنمية المستدامة وتوفير الوصول الى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات محلياً ودولياً».

وزاد مؤسسة البابطين شريك رئيس يترجم المعني الحقيقي لثقافة السلام من خلال التعليم، مشيرا الى حصول د. عبدالعزيز البابطين الشاعر والكاتب البارز على جائزة اليونسكو اخيراً في يوم اللغة العربية تقديراً لانجازاته المعروفة والرائدة في مجال التواصل بين الحضارات، وقال: انها لفرصة عظيمة للامم المتحدة في الكويت لتوحيد قواها ولتعزيز التعليم الجيد من اجل السلام والتنمية في تحقيق الاهداف العالمية في الكويت وخارجها.

جاء ذلك في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفال بيوم التعليم العالمي اشار فيه الى ان الوقت قد حان لاعادة تفعيل التزامنا بالتعليم.

وأضاف سيكون اليوم الدولي للتعليم لهذا العام بمثابة منصة لعرض اهم التحولات التي يجب رعايتها مثل الحق الأساسي لكل فرد في التعليم وبناء مستقبل اكثر استدامة وشمولية وسلمية، وهذا سيولد نقاشا حول كيفية تعزيز التعليم باعتباره «مسعى عاما ومصلحاً مشتركا» فكيفية توجيه التحول الرقمي ودعم المعلمين وحماية الكوكب واطلاق العنان لامكانات كل شخص في المساهمة في الرفاهية الجماعية وايضاً مصالحنا المشتركة.

أنظمة تتعافى

من جانبها قالت د. آنا باوليني مديرة مكتب اليونسكو في الدوحة والممثلة لدى دول الخليج واليمن: نحتفل هذا العام باليوم العالمي للتعليم في لحظة لا تزال فيها أنظمة التعليم تتعافى من جائحة «كوفيد - 19» وتكافح تحديات اضافية قدمتها الموجات الجديدة لانتشار الفيروس. وفي هذه الفترة وأكثر من أي وقت مضى يتم تذكيرنا بالابعاد المتعددة للمؤسسات التعليمية مثل التعليم والرفاهية والمواقع الاجتماعية والحماية للأطفال والشباب.

وأضافت: بينما نواصل العمل مع حكومة الكويت والشركاء الوطنيين على النهوض بهذه الاولوية الوطنية وتعزيز رأس المال البشري واقتصاد المعرفة واعادة توجيه التعليم والتدريب في الكويت حيث يتم تحديد الاستثمار الاستراتيجي في التعليم كأحد اهم مجالات التنمية تسريع عملية اقتصاد المعرفة في الدولة وسيتم الاعلان عن تعاون الامم المتحدة في الكويت مع مؤسة البابطين لاطلاق مبادرة للاحتفال بـ«اليوم العالمي للتعليم» تستهدف طلاب الجامعات في الكويت الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و25 عاماً

ومضت تقول: يجب على الطلاب المشاركين تقديم اوراقهم البحثية التي تولد حلولاً مبتكرة للتحولات -في ضوء الوضع الحالي- لبناء استيعاب انظمة تعليمية اكثر انصافا وشمولية من شأنها تسريع التقدم نحو الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد) والهدف الـ16 «السلام والعدالة والمؤسسات القوية.

وعن الأهداف الرئيسة للمبادرة ذكرت انها عرض افضل الممارسات محليا مع امكانية نقل المعرفة في مجالات الاندماج الرقمي المتقدم والعمل المناخي وتعزيز ثقافة السلام وتمكين الشباب والمرأة، وتسليط الضوء على اصوات الطلاب حول التغيير والابتكارات التي يريدون رؤيتها لجعل تعليمهم أكثر ملاءمة للغرض، وابراز الاثر الايجابي لمجتمع شامل «مجتمع الجميع» كأحد الأهداف الرئيسة للتنمية الاجتماعية «الادماج والتكامل والتماسك والمشاركة».

