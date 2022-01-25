سنوات العرب الضائعة 1936!

الاخيرة

رأى الإنجليز والفرنسيون مبكراً - وبذكاء شديد في عام 1936 - أن هناك حرباً عالمية قادمة وأن عليهم أن يكسبوا ود شعوب المنطقة، لذا عقد الإنجليز في مصر مع مصطفى النحاس اتفاقية 1936 التي لبَّت كثيراً من مطالب الاستقلال، وقررت بريطانيا ضمن الاتفاقية سحب قواتها من المدن ووضعها على القنال لحمايتها عدا مدينة الإسكندرية، التي فرضت المعاهدة بقاء القوات البريطانية فيها لمدة 8 سنوات تنتهي 1944، وكأنهم يتوقعون هجوماً ألمانياً على مصر من الغرب فكان واجباً ضمان إمدادات البحر للمدينة وإمداد المدينة للجيش البريطاني المرابط في الغرب بالأمور اللوجستية من نفط وغذاء وهو ما أعطاه مزايا مكنته من الانتصار في العلمين وفي مذكرات رومل ما يوضح ذلك الأمر...

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في سورية عقدت فرنسا اتفاقية الاستقلال عام 1936 مع الرئيس هاشم الأتاسي والتي أقرّها البرلمان السوري وتحفظ عليها البرلمان الفرنسي، كما أرادوا إرضاء تركيا لمنع دخول الألمان عن طريق أراضيها للشرق الأوسط فاشترطت ضم لواء الإسكندرونة السوري وعاصمته أنطاكيا لها وقد تم عمل استفتاء لسكان اللواء صوَّت العرب والأرمن معهم للبقاء ضمن سورية، وصوّت الأتراك مع الانضمام اللاحق لتركيا وهو ما تم.

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في فلسطين أرسلت بريطانيا لجنة بيل عام 1936 واستمر عملها للعام الذي يليه بقصد الوصول لحل نهائي للقضية الفلسطينية عبر منح الفلسطينيين واليهود دولتين مستقلتين، إلا أنّ تشدد المفتي أمين الحسيني ورفضه خلق دولة فلسطينية مستقلة بحجة ألّا يوجد هناك ما يسمى بفلسطين بل هناك فقط «جنوب سورية»، وهو ما أفشل مشروعي الدولتين خاصة بعد هربه اللاحق لهتلر وموسوليني وقبوله لاحتلالهما المباشر وعن طريق حكومة فيشي الفرنسية التابعة لهما لدول المغرب العربي وليبيا وسورية ولبنان.

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آخر محطة:

(1) ألمانيا النازية في المقابل لم تقف ساكنة ففي عام 1936 دعمت عن طريق سفيرها في بغداد د. غروبا انقلاب بكر صدقي وعشيقته الألمانية الذي حظي بمساندة الملك غازي، وتم قتل وزير الدفاع جعفر العسكري صديق الإنجليز وزوج شقيقة حليفهم نوري السعيد ومن مؤيدي هتلر السياسي رشيد عالي الكيلاني والعقداء الأربعة.

(2) في مصر تولى الملك فاروق الحكم عام 1936 وكان من حوله في الأغلب ساسة مؤيدون لألمانيا النازية أمثال أحمد وعلي ماهر والنقراشي باشا والإيطالي بوللي، ومن الجيش عزيز المصري وأنور السادات وبعض المخادعين من قادة الأحزاب الإسلامية الذين ادّعو أن هتلر قد أعلن إسلامه وأصبح اسمه محمد هتلر تماماً كما حدث عام 90 مع نفس تلك الحركات الإسلامية التي أعلنت أن صدام حسين قد أسلم بعد غزوه الكويت وأصبح يلقب بـ... عبدالله المؤمن!

