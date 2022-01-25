السفيرة البريطانية تكرم «شكسبير الكويت»

الاخيرة

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نظم الباحث بالعلاقات الكويتية البريطانية عيسى يحيى عبدالرسول دشتي زيارة للسفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس الى مقبرة المسيحيين القديمة بمنطقة شرق وذلك لتكريم المعتمد البريطاني السابق لدى الكويت الكابتن وليام هنري شكسبير والذي عمل في الكويت كثاني معتمد بريطاني منذ عام 1909 حتى مقتله في معركة جراب يوم 24 يناير عام 1915. وخلال الزيارة، قالت السفيرة البريطانية إن هذه الزيارة تأتي لوضع إكليل من الزهور على شاهد القبر التذكاري الموجود بالمقبرة كتكريم له بيوم ذكرى وفاته كتقدير له لجميع الاعمال والجهود التي بذلها في خدمة العلاقات الكويتية البريطانية ودعمها وتقويتها.

وأشارت الى أن الكابتن شكسبير كان تربطه علاقة صداقة قوية مع حاكم الكويت السابع الشيخ مبارك بن صباح الصباح حيث دعم شكسبير بعضا من مطالب الشيخ مبارك الصباح التي يريدها من الحكومة البريطانية والتي كان من ابرزها فتح مكتب بريد مستقل للكويت وتوقيع معاهدات منع التجارة وتهريب السلاح وغيرها.

وذكرت لويس أن الفقيد كان مستكشفا بارعا للصحراء ووثق ومسح الخرائط لشمال الجزيرة العربية ورسم حدود الكويت في تلك المرحلة وأدخل العمارة البريطانية الحديثة للكويت وبيت ديكسون خير شاهد على ذلك.

بدوره، قال الباحث د. عيسى دشتي إن الكويت تضم العديد من الشواهد والعلامات والأماكن التي تدل على قوة وعمق العلاقات الكويتية البريطانية المميزة والتي يعمل بدوره على ابرازها واحيائها لتظل شاهداً لعمق وقوة العلاقات الثنائية وابرازها ونشرها لتشكل مادة بحثية للمختصين والمهتمين بدراسة هذه العلاقات من مختلف الاوجه والتخصصات.

وكان دشتي قد نظم أكثر من زيارة للسفراء البريطانيين لزيارة وتكريم الكابتن شكسبير كما قام بتألف أول كتاب باللغة العربية عن حياته وشارك بالعديد من الافلام الوثائقية التي تتحدث عن سيرته وحياته، وتأتي هذه الزيارة لتكريمه بعد مرور 107 أعوام على وفاته.

