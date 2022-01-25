نقابة الممثلين المصرية ترفض «ترهيب» منى زكي.. لفظياً أو معنوياً

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لا تزال الضجّة مستمرة حول فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي تصدر قائمة المواضيع الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، عربيا. وأصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية، أمس، بيانا بشأن الجدل الدائر حول الفيلم، مؤكدة أن الحفاظ على حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساس من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه. وقالت النقابة، إنها تابعت نقيبا وأعضاء بكل دقة، ردود الفعل الفنية والسياسية حول العمل الفني الذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية منى زكي.

وأوضحت أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني أسهم فيه مع مؤلفه ومخرجه، وستدعم النقابة الفنانة منى زكي حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة.

وتابعت: «النقابة وهي تحرص على القيم الأصيلة للمجتمع المصري تؤكد أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة، وأن تدق ناقوس الخطر على ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا».

وأهابت بالجميع، عدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض أو يختلف عليه.

