«تخليل بيضة».. هكذا تم الحفاظ على جنين في أحشاء مومياء مصرية

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كشف بحث جديد عن كيفية المحافظة على جنين داخل أحشاء امرأة مصرية قديمة وضعت في مومياء. وذكر موقع «سيانس أليرت» العلمي، أمس، أن مشروع واسو للمومياء كشف طريقة الحفاظ على الجنين داخل جسد السيدة المصرية الميتة. وشبّه الباحثون بأن عملية تحنيط الجنين بـ«تخليل بيضة». وقال فريق البحث بقيادة عالمة الآثار البيولوجية مارزينا أورايك- سيسيلكي في جامعة وارسو إن الرحم بقي على حاله سليما ولم يمسه شيء». وأضافت أن تم حفظ الجنين على شكل «مخلل»، موضحة «أنها ليست المقارنة الأكثر جمالية ، ولكنها تنقل الفكرة. وكانت المرأة المصرية القديمة ماتت قبل أكثر من 2000 عام، ولا تزال هويتها وكيفية موتها لغزان بلا حل. وتابع: «تنخفض درجة حموضة الدم في الجثث، بما في ذلك الرحم، بشكل ملحوظ، وتصبح حمضية أكثر مما سبق، كما تزداد تركيزات الأمونيا وحموضة الفورميك بمرور الموقت». وبحسب البحث، فقد عمد المصريون القدماء إلى ملء الجسم ووضعه في مادة النترون ( خليط ملح يجري جمعه من قيعان البحيرات الجافة)، وهو ما يحد بكشل من وصول الماء والأكسجين إلى الجسد. وفي النهاية، يكون الرحم الذي يحتوي جنينا مغلقا بإحكام. وفي المقابل، كتبت اختصاصية الأشعة في جامعة القاهرة سحر سليم تعليقا أوليا على اكتشاف الفريق البحي، قائلة إنه لا يمكن الكشف عن أي عظام عبر فحوص المومياء، لذلك فإن تحديد وجود الجنين أمر غير مؤكد.