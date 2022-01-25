ضوابط جديدة لاحتساب إيجارات «أملاك الدولة»

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، عن توجيه جهات حكومية للمنتفعين لديها باملاك الدولة بضرورة مراجعتها حال حدوث تغييرات على طبيعة الأماكن التي يتم الانتفاع بها وذلك في مدة أقصاها شهر قبل السنة المالية. ولفتت المصادر الى أن تلك الجهات شددت على أنه في حال عدم تحديث البيانات المتواجدة لديها، فسيتم التعامل مع الاملاك المستأجرة وفق طبيعة العقد بين الجهة والمستفيد على أساس البيانات المتوفرة لتحديد صفة الانتفاع سواء كان منتفعاً أصلياً أو من الباطن. وتسعى الجهات الحكومية بضرورة استفادة ايرادات الدولة من مقاولي الباطن من خلال وضع الضوابط اللازمة لفرض رسوم عليهم باعتبارهم مستفيدين من أملاك الدولة والخدمات المقدمة لها.

وبينت المصادر أن غياب استغلال أملاك الدولة من قبل المنتفعين أو استخدامها في الأغراض غير المحددة لها، سيدفع الجهات الحكومية المعنية لسحبها وإعادة توزيعها على الراغبين في الانتفاع بها وفقاً للطلبات المتواجدة داخل تلك الجهات.

وتستهدف الحكومة العمل على تطوير قاعدة البيانات لديها للمنتفعين باملاكها، من أجل تحسين وتطوير إدارتها من جهة ورفع المردود منها عبر تحصيل الرسوم المستحقة عليها في المدى الطويل. وتأتي خطة الحكومة الشاملة لإعادة النظر في آلية عمل أملاك الدولة العقارية في ظل السعي الحكومي الجاد لزيادة الإيرادات غير النفطية والعمل على الاستفادة من كل موارد الدولة واستغلالها بشكل أمثل. جدير بالذكر أن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبد الوهاب الرشيد قد أصدر منذ أيام، قراراً يقضي بعدم التجديد لعقود أملاك الدولة المنتهية، وإحالة الملف إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص للبدء بتنظيم مزادات علنية عليها، مع منح حق الأولوية للمستفيد القديم من تلك العقود.

