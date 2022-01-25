التوترات الإقليمية.. تضرب بورصات المنطقة

مال وأعمال

واصلت البورصة تراجعها للجلسة الخامسة متأثرة بانخفاض غالبية أسواق الخليج بسبب التوترات الأمنية في المنطقة، ما زاد من توتر الحالة النفسية للمستثمرين من تصاعد عمليات الاعتداء بالصواريخ.

لتبلغ خسائر البورصة 467 مليون دينار في 5 جلسات، حيث انخفض مؤشرها العام في جلسة أمس بنسبة 0.2 في المئة من 7350.62 نقطة إلى 7335.72 نقطة، كما تراجعت القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنحو 88 مليون دينار دينار وبنسبة 0.2 في المئة، لتنخفض من 43.196 مليار دينار إلى 43.108 مليار دينار.

وارتفعت السيولة بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 55.1 مليون دينار مقابل 51 مليون دينار في جلسة الأحد، كما زادت أحجام التداول بنسبة 11 في المئة لتصل إلى 297.4 مليون سهم مقابل 267.4 مليون سهم، وبلغت الصفقات نحو 10.5 آلاف صفقة. وسجلت مؤشرات 9 قطاعات انخفاضاً أمس بصدارة قطاع التكنولوجيا بتراجع نسبته 3.97 في المئة، بينما ارتفع 4 قطاعات أخرى يتصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنمو قدره 0.79 في المئة.

وشهدت الأسواق الخليجية تراجعاً جماعياً خلال جلسة أمس عدا بورصة قطر، حيث أقفل مؤشر سوق دبي المالي أمس، منخفضا بنحو 2%، عند مستوى 3147 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين، كما أقفل مؤشر سوق أبوظبي المالي منخفضا بنسبة 0.2%، عند مستوى 8690 نقطة. كما أنهى «مؤشر السوق السعودي»، جلسة أمس، على تراجع بنسبة 0.6 % مغلقا عند 12068 نقطة (- 71 نقطة)، وانخفضت بورصة البحرين إلى مستوى 1809.72 نقاط. وأغلق المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات أمس، متراجعاً 0.53 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 4202.15 نقطة، خاسراً 22.28 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات جلسة أمس.

