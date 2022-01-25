«أسواق المال» قدمت بلاغاً إلى النيابة عن وقوع 3 جرائم

مال وأعمال

أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 23/1/2022 بشأن وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (125) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لقيام المبلغ ضده بنشر عدد (3) تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي تويتر (TWITTER) ادعى المغرد من خلالها على خلاف الحقيقة بأن هيئة أسواق المال قامت بإجراء لم تقم به. وكشفت عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة (126) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته وحكم البند (3) من المادة (127) من ذات القانون، وذلك لقيام المُبلغ ضدهم (مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة مدرجة) بما يلي:

1- تقديم بيانات غير صحيحة للهيئة.

2- عدم تزويد الهيئة بعدد من المستندات (كشوف حسابات بنكية).

3- عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على بيانات ومعلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها.

وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادتين (63، 126) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ونشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وذلك لقيام المبلغ ضده بمزاولة نشاط مستشار استثمار دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة، وذلك عن طريق قيامه بنشر ما يقارب (32) تغريدة خلال الفترة من شهر أغسطس إلى شهر ديسمبر من العام 2021 من خلال حسابه في تطبيق تويتر الإلكتروني (TWITTER) تضمنت تحليلا وإيحاءات لأسهم مختلفة لشركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية. كما وافقت هيئة أسواق المال» على استبدال شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية- مصفي صندوق المجموعة العقاري الأول (تحت التصفية)، وتعيين علي عويد رخيص عوض (مكتب الواحة لتدقيق الحسابات) كمصف لصندوق المجموعة العقاري الأول (تحت التصفية).

