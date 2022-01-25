سوق العملات الافتراضية تمحو 130 مليار دولار

مال وأعمال

محت سوق العملات الافتراضية حوالي 130 مليار دولار من قيمتها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع تراجع حاد للبيتكوين، في ظل المخاوف من هجوم روسي على أوكرانيا ما أدى إلى عمليات بيع للأصول ذات المخاطر العالية.

وانخفضت البيتكوين بنسبة 4.17% إلى 33868.25 دولاراً، وفقًا لبيانات «كوين باس»، بعدما تراجعت في وقت سابق اليوم إلى 33352.5 دولاراً وهو المستوى الأدنى منذ الرابع والعشرين من يوليو 2021.

وتراجعت الإيثريوم 6.91% عند 2256.05 دولار، وهو المستوى الأدنى منذ أواخر يوليو، وهبطت الريبل 5.62% إلى 57.13 سنت.

وانخفضت العملات الرقمية منذ بداية العام في ظل مخاوف المستثمرين بشأن تأثير سلسلة متوقعة من رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

إذ فقدت البيتكوين حوالي 18% من قيمتها خلال سبعة أيام التداول الماضية، وخسرت الإيثريوم 25%.

