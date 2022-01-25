الفارس لــ «النهار»: هيكلة القطاع النفطي في 2023

مال وأعمال

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط والكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس عن أن إعادة الهيكلة للقطاع النفطي من أهم المبادرات الاستراتيجية والأولويات التي يقوم بها القطاع النفطي في الوقت الحالي عبر وضع الخطط التفصيلية لها تمهيداً للبدء بتنفيذها.

وأوضح الفارس في تصريح خاص لـ « النهار» أن عملية إعادة الهيكلة تهدف لزيادة كفاءة عمليات القطاع النفطي والتكامل بين الأنشطة المتشابهة، بالإضافة إلى تقنين المصروفات وزيادة الربحية.

وقال الفارس إن من بين الأهداف الخاصة بإعادة الهيكلة: العمل على تطوير العاملين في القطاع النفطي وتوفير فرص جديدة لزيادة كفاءتهم وخبراتهم. وبين أن القطاع النفطي قطع شوطاً في إعداد الخطط التفصيلية لعملية إعادة الهيكلة لأغلب الأنشطة والقطاعات التابعة للمؤسسة بما يحقق الأهداف المرجوة من إعادة الهيكلة.

وفيما يتعلق بآلية تنفيذ الخطة، أشار الفارس إلى أنه تم وضع خطة زمنية للتنفيذ، تتماشى مع الأولويات وتحافظ على سير عمليات القطاع النفطي بسلاسة.

وأضاف أنه من المتوقع البدء في تنفيذ الخطوات الأولى من خطة إعاده الهيكلة في نهاية عام 2022 وبداية عام 2023، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال عام 2023.

وفيما يتعلق بخطة التوظيف للسنة المالية القادمة، أشار الفارس أن القطاع النفطي يعتزم سد الشواغر الوظيفية المتاحة في القطاع النفطي من خلال تعيين 600 من حديثي التخرج وذوي الخبرة من حملة الشهادات الجامعية وشهادات الدبلوم. وقال الفارس جارٍ التنسيق حالياً لتحديد خطة إعلانات التوظيف السنة القادمة.

