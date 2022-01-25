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مال وأعمال

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وزير النفط استقبل سفراء الإمارات والهند وألمانيا وكوريا


استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط والكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس في بمكتبه بمقر الوزارة في مجمع القطاع كلاً من السفير ستيفان مويس سفير جمهورية المانيا الاتحادية، والسفير سيبي جورج سفير جمهورية الهند، والسفير تشونغ بيونغ ها سفير جمهورية كوريا، والسفير د. مطر النيادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وتناولت اللقاءات بحث العلاقات القائمة وسبل تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات التنموية وبالخصوص في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والماء والطاقة المتجددة بما يلبي المصالح المشتركة بين البلدين.


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