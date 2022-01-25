الكويت ثاني أكبر نمو متوقع بالخليج العام الحالي

مال وأعمال

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن دول مجلس التعاون الخليجي الست ستشهد أسرع نمو اقتصادي تحققه منذ سنوات غير أن الاقتصاديين حذروا من أن احتمال هبوط أسعار النفط يمثل أكبر خطر على هذه التوقعات.

وقد ارتفعت أسعار النفط التي تعد أحد العوامل الرئيسة المحركة لاقتصاد دول الخليج إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 تدعمها توترات سياسية عالمية متصاعدة في دول رئيسة منتجة منها الإمارات وروسيا ربما تؤدي إلى تراجع الإمدادات.

وتوقع 25 اقتصاديا في الاستطلاع الذي أجري من 11 إلى 19 يناير أن الدول الستة ستشهد نموا أسرع هذا العام مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر.

وجاءت السعودية على رأس قائمة التوقعات بنمو يبلغ 5.7% تليها الكويت والإمارات بنمو 5.3 و4.8% على الترتيب.

ومن المتوقع أن تشهد قطر وسلطنة عمان والبحرين نموا يتراوح في المتوسط بين 3.0 و4.0% في 2022.

وإذا تحقق ذلك فسيكون هذا أفضل معدل نمو تشهده هذه الدول منذ عدة سنوات.

وقالت رئيسة قسم الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق: «رغم السياسة المالية المتشددة نسبيا وبعض الرياح العكسية الخارجية، نتوقع أن تشهد اقتصادات مجلس التعاون الخليجي نموا أسرع في 2022 مع استمرارها في الاستفادة مما تحقق من تقدم في العام الماضي».

أضافت «رغم أن التوقعات لعام 2022 لا تزال بناءة نسبيا فلا تزال هناك درجة عالية من الغموض خاصة فيما يتعلق بتطور جائحة فيروس كورونا».

معدلات التضخم

وفي الوقت الذي يتعامل فيه الاقتصاد العالمي مع احتمال استمرار التضخم فإن التوقعات للأسعار في المنطقة متواضعة لكنها متفاوتة.

ومن المتوقع أن يظل التضخم بين 2.0 و2.8 في المئة هذا العام وجاءت أقل قراءة للإمارات والسعودية وسلطنة عمان عند 2.0% وكان أعلاها في قطر عند 2.8%.

وستشهد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر قوة اقتصادية وسياسية في المنطقة نموا اقتصاديا يبلغ 5.7% هذا العام.

وإذا تحقق ذلك فسيكون أسرع معدل نمو منذ 2012 عندما بلغ متوسط أسعار النفط نحو 111 دولارا للبرميل.

وبخلاف زيادة متوسط التوقعات عنها في الاستطلاع الذي أجرته «رويترز» في شهر أكتوبر فقد أظهر نطاق التوقعات أيضا زيادات أعلى وانخفاضات أكبر.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات، المركز التجاري العالمي وثاني أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 4.8% هذا العام مسجلا أسرع وتيرة نمو منذ 2015.

