أبوظبي: مشروع لتوليد الطاقة من النفايات

مال وأعمال

اقتربت شركتا كهرباء ومياه الإمارات و«تدوير» الإماراتيتان من حسم الفائز بمشروع لتوليد الطاقة من النفايات تبلغ قيمته نحو 600 مليون دولار، في إطار خطة حكومية لتخفيض الانبعاثات الكربونية

وتبلغ سعة محطة التدوير الجديدة ما بين 600 و900 ألف طن من القمامة سنويات وينتظر أن تولد 60 ميغاوات من الطاقة وتتواجد بالقرب من الظفرة في أبوظبي، بحسب ما أوضحته المصادر. وتتضمن قائمة الشركات التي تتنافس للفوز بالمشروع Acciona الإسبانية وHitachi الصينية وMitsubishi ومصدر الإماراتية وأكواباور السعودية.

ووفقاً لما ذكرته المصادر، يقدم خدمات المشورة للمشروع المنتظر Ramboll وAshurst.

وفي مطلع العام الماضي، أطلقت الإمارات سياسة إنتاج الطاقة من النفايات» في الإمارة بهدف دعم تحول نحو اقتصاد أكثر استدامة من خلال تعزيز دور وأهمية الاقتصاد الدائري.

