«KIB» في 2021: عام من التواصل والتعاون المجتمعي

مال وأعمال

بكل ما تقدمت به سنة 2021 من تحديات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، نجح بنك الكويت الدولي (KIB) في اثبات جدارته والتمكن من تجاوز جميع الصعوبات ليستمر في تقديم أفضل مستوىً من الأداء في كل مجالاته، سواءً كانت من ناحية تقديم المنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية المبتكرة، أو تنظيم برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال تطبيق استراتيجيته المتكاملة والموضوعة بفكر ورؤية تطلعية، ونظرة مستقبلية ثاقبة ومتمرسة، أساسها خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود، ما أسهم في تعزيز مكانته التنافسية والريادية بين المؤسسات المصرفية وقت الأزمة وبعدها، وأهله أيضاً للترشيح والفوز بالعديد من الجوائز والألقاب من مؤسسات مرموقة ووجهات تكريمية معروفة على المستوى العالمي، والتي أضافت لسجله الحافل بالنجاحات والتكريمات المشرفة.

في البداية، وضمن إطار مساهمته في تنمية مجتمعه وتفعيل دوره في المسؤولية الاجتماعية، باعتبارها ركيزة رئيسة لاستراتيجيته المتكاملة، واصل KIB خلال 2021 توسيع نطاق برنامجه المجتمعي الرائد والمتعدد الأركان، وذلك بغية استهداف والوصول إلى المزيد من شرائح المجتمع، سواء كانوا موظفين، أو عملاء، أو أفراداً من المجتمع، بما يشمل الشباب، والأطفال، ورواد الأعمال، والعائلات، والنساء، والمتعففين، والرياضيين، وغيرهم الكثير، حيث قام البنك بابتكار ورعاية ودعم سلسلة من المبادرات الرامية نحو تطوير المجتمع والبيئة المحيطة به، وتنميته في العديد من المجالات وعلى اختلاف أهدافها، كذلك المبادرات الخيرية والإنسانية التي يطمح KIB من خلالها إلى تحسين جودة المعيشة للمجتمعات التي تحتاج لمثل هذا الدعم.

وعلى الرغم من تنظيم برنامجه المجتمعي بشكل استباقي في بدايات العام، مع وضع خطة سديدة لتنفيذه، إلا أن استراتيجية البنك قائمة على مبادئ المرونة والتكيف مع التغييرات والاستعداد للتفاعل مع أي مستجدات تطرأ على المجتمع في أي وقت، والتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات الخاصة للتعامل مع أي حدث مستجد. وأكبر مثال على ذلك هو استجابته السريعة لمواجهة أزمة فيروس كورونا وتداعياتها، حيث قام KIB بإعادة توجيه برنامجه المجتمعي للوقوف خلف صفوف الدولة ومؤسساتها من أجل التصدي للجائحة.

التوعية المصرفية والمالية

ومن بين سلسلة الأنشطة والفعاليات التي شارك فيها خلال عام 2021 ودعمها تحت مظلة مسؤوليته الاجتماعية، كانت الحملة الوطنية التوعوية المصرفية: «لنكن على دراية»، التي ينظمها بنك الكويت المركزي سنوياً بهدف نشر الثقافة المالية ورفع مستوى الوعي بالقطاع المصرفي، حيث ناقش البنك فيها، وعلى مدار العام، كل من سبل الاستفادة من خدمات البنوك وكيفية إدارة الحسابات المصرفية، مع بعض من الإرشادات لإتمام المعاملات المصرفية عبر الإنترنت دون أخطار، والتوعية بمخاطر التعامل والاستثمار في الأصول أو العملات الافتراضية. كما سلط الضوء على نظم الأمن السيبراني في البنوك وخاصةً KIB. وتطرق البنك أيضا للحلول التمويلية وتعدد أنماط التمويلات حسب الغرض، وكيفية التفريق بين التمويل الإسلامي والاقتراض من البنوك التقليدية، وغيرها.

ومن أجل بناء جيل واعٍ من الناحية المصرفية يعتمد عليه، حرص KIB خلال الحملة على تثقيف شريحة الشباب عن مبادئ الاستثمار والادخار والإدارة الجيدة للمال، وأنواع الخدمات المصرفية التي تناسب احتياجات نمط حياتهم العصري.

أزمة فيروس كورونا

ومن جانب أخر، ووفقاً لالتزامه بالقضايا المجتمعية من حوله، استمر البنك في تدعيم جهود الدولة المتواصلة لاحتواء وباء فيروس كورونا، حين ازداد انتشاره مجدداً في أوائل العام 2021، حيث قام KIB بالتعاون مع كل من أبراج مزايا الطبية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي لتنظيم وإطلاق مبادرة إنسانية لتأمين إجراء فحوصات الـPCR مجاناً لغير المقتدرين. وفي السياق ذاته، وانطلاقاً من مسؤوليته لضمان سلامة كل من العاملين في البنك وعملائه، أطلق البنك حملة «تطعّم» في منتصف عام 2021 لاستكمال تطعيم موظفيه ضد فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة. أما خلال إحدى أهم الفترات الانتقالية للدولة وهي مرحلة عودة التلاميذ إلى المدارس في الربع الأخير من العام، قام البنك بتنظيم مجموعة من الزيارات المدرسية، كما شارك في مبادرة «تعليم آمن»، مزوداً الطلاب بحقائب فيها أدوات التعقيم والنظافة الشخصية، مع أنشطة لتشجيعهم على اتباع إرشادات الوقاية من الأمراض.

البرنامج الرمضاني

شهد برنامج KIB المجتمعي خلال عام 2021 توسعاً أكبر في نطاق حملته الرمضانية السنوية، حيث اشتملت على سلسلة من الفعاليات المميزة التي جمعت بين الترفيه والمعرفة والمساهمات الإنسانية في آن واحد. من أبرز مبادراته في رمضان والفريدة من نوعها على الإطلاق، كانت إنتاج وعرض مسلسل الرسوم المتحركة: «عائلة KIB» على مواقع التواصل الاجتماعي للبنك طوال الشهر الكريم، والذي تم إنتاجه في إطار كوميدي جديد، وكان يعد أول عمل فني تبتكره مؤسسة مالية بهدف نشر التوعية والمعرفة المصرفية، كما نظمت له مسابقة خاصة جاءت جنباً إلى جنب مع مسابقته السنوية الأخرى وهي «غطاوي KIB».

وضمن إطار تعزيز التوعية الدينية والسلامة الروحية لمتابعيه، تليها الصحة البدنية، قام البنك خلال الشهر الكريم بالتعاون مع فضيلة الشيخ طلال فاخر لنشر مقاطع وصور على مواقع KIB الاجتماعية تضمنت العديد من المعلومات الإسلامية والنصائح الروحانية، كذلك قام بعرض مقاطع رياضية للمدرب الرياضي، فهد الجارالله، قدم فيها مجموعة من التمارين والمعلومات البدنية لتشجيع المشاهدين على الحفاظ على لياقتهم خلال شهر رمضان وخاصة خلال الحظر.

أما عن الجانب الخيري والإنساني للبرنامج الرمضاني، تعاون البنك مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتنظيم كل من مبادرة «ماچلة» KIB السنوية، ومبادرة إفطار الصائمين، ومبادرة كسوة العيد، من أجل توفير يد مساندة للأسر المتعففة والأفراد غير المقتدرين.

دعم النشاط البدني

يقوم KIB كل عام وخلال فترات متقاربة طوال السنة بتنظيم أو رعاية الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة في الكويت، وكانت من أبرزها خلال عام 2021 هي مسابقة Flare Fitness السنوية للياقة البدنية، كذلك، ولعامين على التوالي.

المشاركة المجتمعية

تحت مظلة شعاره «بنك للحياة»، قام KIB بالمواظبة على مشاركاته المجتمعية الذي عرف بها كل سنة، من أبرزها مبادرة #خلوها_علينا، التي نظمت بالتعاون مع مجموعة من شركاء البنك المحليين من أصحاب المطاعم والمقاهي، لتضييف عملائه وموظفيه ببعض المأكولات والمشروبات المجانية من قوائم أطعمتهم. كما تهدف المبادرة إلى دعم أصحاب تلك المشاريع الوطنية التي بدورها تعمل على دفع الاقتصاد المحلي.

وفي مشاركة مجتمعية مماثلة، قام KIB فيها برعاية مهرجان Food Buzz لمشروعات الأطعمة والمشروبات الصغيرة، والمشاركة ضمن فعالياته، حيث أقام فريق البنك جناحاً خاصاً به طيلة أيام المهرجان يضم سلسلة من الألعاب والمسابقات المسلية. أما رعاية المهرجان، فقد أتت ضمن ضمن جهود البنك لدعم المشاريع الكويتية الصغيرة والمتوسطة لما تساهم به من تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد المحلي.

نشر الوعي البيئي

مبادراً مرة أخرى بضيافته، وخلال صيف 2021 الحار، قام KIB بتوزيع المرطبات على زوار شواطئ الكويت، ولكن مع تقديمها في حقيبة Ocean-Minded الخاصة من البنك، وذلك لإعادة استخدامها كسلة مهملات وإلقاء القمامة فيها من أجل الحفاظ على نظافة الشاطئ وعلى البيئة.

برنامج للموظفات

في إطار سعيه للحفاظ على صحة فريقه، موظفون وموظفات على حد سواء، وسلامتهم على المستوى الشخصي والعملي والنفسي والجسدي، قام KIB خلال شهر أكتوبر 2021، وتزامناً مع فعاليات الشهر العالمي لسرطان الثدي، بإطلاق وتنظيم برنامج توعوي متكامل لموظفاته، تحت شعار «#صورة_تغير_حياتج»، لنشر ثقافة الوقاية من سرطان الثدي وتعزيز الوعي به، مع توضيح كيفية التعامل مع مصابيه ومساندتهم خلال رحلة العلاج والشفاء.

