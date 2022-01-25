«اتحاد المصارف»: احذروا الدعوات المشبوهة لإصدار بطاقات معدنية

مال وأعمال

دعا الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي، عملاء البنوك إلى توخي الحيطة والحذر في تعاملاتهم مع الدعوات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تدّعي إصدار بطاقات ائتمانية من المعدن وتستهدف إزالة الرقائق المعدنية الموجودة على البطاقات الأصلية ووضعها في بطاقات اخرى بهدف الاحتيال.

وشدّد الحساوي أنه انطلاقاً من حرص المصارف على بيانات وأموال العملاء، فإن الاتحاد يهيب بتوخي الحذر وعدم المساس بالبطاقات المصدرة من البنك أو التعامل مع هذه الدعوات نهائياً، حيث يؤكد الاتحاد أن جميع البطاقات المصرفية التي تصدرها البنوك المحلية تتمتع بأعلى معايير الحماية والأمان المعتمدة دوليا.

