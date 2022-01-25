بنك وربة: 5 فائزين في سحب «الحصالة» الـ 42

مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح اعمارهم ما بين 15 الى 25 سنة. حيث يجري البنك سحبا اسبوعيا كل يوم اربعاء طوال العام على جميع عملاء شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 دينار لكل منهم. كما يقوم بنك وربة في اول يوم اربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يستلمونها من الدولة الى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهرياً بمبلغ 200 دينار لكل منهم.

كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom الثاني والأربعين لهذا العام وهم كل من: عبدالله اسماعيل علي الأنصاري، عبد العزيز هيثم عبد العزيز التركيت، فاطمة ثامر موسى الشمري، مها محمد علي الهاجري، تركي طلال تركي العتيبي.

والجدير بالذكر ان بنك وربة ميز شريحة عملاء «Bloom» بتجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي تعتبرة ركيزة التطور من خلال تطبيق مصرفي خاص والأول من نوعه ليس في الكويت فحسب؛ بل في المنطقة بأسرها، مستوحى من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، الأكثر استخداماً من حيث تصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار الألوان خصيصاً للشباب.

