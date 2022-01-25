تغييرات تنظيمية في «كيبك»

مال وأعمال

أصدر الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» وليد البدر تعميماً بتعيين رؤساء فرق.

ويقضي بنقل مريم مساعد المسلم إلى وظيفة «رئيس فريق عمل تحكم المشاريع البتروكيماويات) وتكون مسؤولة أمام مدير مجموعة المشاريع الكبرى- البتروكيماويات.

ونقل يوسف شعبان غضنفري إلى وظيفة «رئيس فريق عمل التخطيط والمساندة» ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات والغاز.

ونقل أحمد البهبهاني إلى وظيفة «رئيس فريق عمل تحكم المشاريع وضمان الجودة» ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة المشاريع الكبرى (الغاز الطبيعي المسال). ونقل مساعد محمد العرادة إلى وظيفة رئيس فريق الإطفاء - مصفاة الزور ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة الأمن والإطفاء.

ونقل عبير محمد محمود إلى وظيفة «رئيس فريق عمل مراكز التدريب» وتكون مسؤولة أمام مسؤولة مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي.

ونقل سليمان خالد الرومي إلى وظيفة «رئيس فريق عمل شؤون العاملين» ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة الموارد البشرية.

ونقل مشعل خليل الدوخي الى وظيفة «رئيس فريق عمل تطوير العاملين» ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي.

