البحر: فخورون بما حققه «الوطني» في الرقمنة

مال وأعمال

عقد بنك الكويت الوطني حلقة نقاشية ضمن برنامج الاستعداد المهني «تمكن» برعاية البنك، وقد حاضر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر وأجابت على مجموعة من الأسئلة التي طرحها المشاركون في البرنامج.

واستهلت البحر لقاءها بالشباب المشاركين حيث قالت: «أرحب بكم جميعًا في هذا البرنامج الذي يحمل مكانة خاصة في قلبي حيث أكون في غاية السعادة عندما أتحدث إلى المواهب الكويتية الشابة وأرى إصراراً والتزاماً بمواصلة التطور والتعلم وأنتم في بداية مسيرتكم المهنية».

وأضافت البحر: «أنا من أشد أنصار التعليم ولدي إيمان كبير بأننا نعيش لنتعلم، فالتعلم رحلة حياة لا تنتهي أو يقيدها عمر أو ظروف خاصة في عالم يشهد تطورات متسارعة، لذلك من الضروري عدم التوقف عن اكتساب المعرفة وإلا سوف نصبح أقل قدرة على المنافسة». وأشارت البحر إلى ما أكدته الدراسات الحديثة من حاجة العقل للتدريب والتغلب على التحديات حتى يحتفظ بنشاطه حيث قالت للمشاركين: «ابتعدوا عن مناطق الراحة وضعوا الأهداف نصب أعينكم باستمرار وفكروا دائماً خارج الصندوق». وحثت البحر المشاركين على استبعاد الإحباط من حياتهم نهائياً حيث قالت لهم «لا تعلم بدون الوقوع في الأخطاء، تعاملوا مع الأخطاء كبداية لتحقيق النجاح فالخطأ جزء من التعلم وباعث على الإبداع لتفادي الوقوع فيه مرة أخرى».

قدمت البحر للمشاركين نصائح لتطوير حياتهم المهنية حيث قالت لهم: «عند التحاقكم بالعمل وبغض النظر عن دوركم الوظيفي، ستدركون كيف تتغير الأشياء وتتطور بسرعة كبيرة ومدى أهمية مواكبة ذلك التغير بالتدريب والتعلم واكتساب مهارات جديدة». وأوضحت البحر أن عدم التطور في عالم يتغير بسرعة بداية الفشل ونهاية لبعض الأعمال حيث قالت: «التاريخ حافل بأمثلة كثيرة على اختفاء صناعات وشركات توقفت عن التعلم ورفضت التطور».

وأكدت البحر على أن تطوير الذات لا يعود بالنفع على الشخص فقط ولكنه يمثل ركيزة أساسية وقوة دافعة لنجاح المؤسسات والأوطان. وأشارت البحر في ذلك الصدد لتجربة سنغافورة في التركيز على التعليم باعتباره أولوية استراتيجية والعمل على تطوير الأفراد وسلوكياتهم واثراء معرفتهم وكيف انعكس ذلك على ما حققته الدولة الآسيوية التي تعاني من انعدام الموارد من قفزات بمعدلات النمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي لتصبح مركزاً مالياً عالمياً.

قالت البحر: «البنوك تواجه تحديات كبيرة وتطورات سريعة تشهدها الصناعة المصرفية لذلك وضعنا في بنك الكويت الوطني التعلم والتدريب في صميم استراتيجيتنا وسعينا للحفاظ على النمو المستدام في المستقبل».

وأشارت البحر إلى أن قضايا مثل التحول الرقمي والاستدامة لم يكونا على رأس الأولويات قبل 10 سنوات بينما الآن يمثلان محوراً رئيسياً في جميع المناقشات والاجتماعات اليومية في بنك الكويت الوطني وأعتقد بكافة المؤسسات المالية.

