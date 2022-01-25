الصقر: توحيد الجهود للقضاء على «تجارة الإقامات»

مال وأعمال

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر «كما نلقي بالمسؤولية على كتف من يحملها، يجب علينا أن ننسب الفضل الى أهله، أقول هذا، لأرفع صادق الثناء والتقدير الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد»، الذي كان لاهتمامه الكبير ومتابعته المستمرة الدور المحرك والمؤثر في اعادة النظر بقرار الهيئة العامة للقوى العاملة (520/2020)، والذي جرى التعارف على تسميته «قرار الستين».

واضاف الصقر في بيان عقب حسم ملف الستين «أتوجه بالشكر – في هذا الصدد – الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي تعامل بأناة وسعة صدر مع كل ما أثاره القرار من وجهات نظر، وما اقتضاه تعديله من مراجعات واجراءات،والشكر مستحق – بالتأكيد – لوزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة السيد جمال هاضل الجلاوي، لحرصه على حسم الموضوع بسرعة، بما يتفق مع مصلحة الكويت واقتصادها، وينسجم مع عدالة وانسانية مواقفها . خاصة وأن فرص العمل التي تأثرت بـ «قرار الستين» هي فرص لا تجتذب العمالة الوطنية في الوقت الراهن على الأقل.

وبين الصقر إن اختلاف الاجتهادات في قضايا الإصلاح والتنمية أمر طبيعي، والمهم أن يكون الاحتكام دائماً للمصلحة العامة وعلى أسس الدراسة والحوار والمشاركة. والآن أصبح «قرار التسين» تجربة لها دروسها، وعلينا أن نتعاون جميعاً في السعي للقضاء على تجارة الإقامات. وهنا، لابدَّ لي من التذكير بمواقف ومؤتمرات ومذكرات غرفة تجارة وصناعة الكويت في شأن أهمية وضرورة معالجة الاختلال الكبير والخطير في هيكل القوة العاملة والتركيبة السكانية في الكويت.

وهذه المعالجة - «برأي الغرفة» وكما جاء في خطط التنمية المتعاقبة- يجب أن تكون من خلال خطة متكاملة طويلة المدى، وذات تشريعات واجراءات مواكبة وداعمة ومتدرجة، تستند الى احتياجات سوق العمل، وتعزز تنافسية الكويت وأمنها المجتمعي.

وهذا ما تعمل عليه الكويت الآن حكومة ومجلساً في ضوء القانون الذي صدر نهاية عام 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.

