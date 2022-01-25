الوزان: توقيع اتفاقيات تعاون مع جهات محلية ودولية

مال وأعمال

عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة عبد الوهاب الوزان – رئيس مجلس الإدارة، في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت.

استعرض المجلس عدداً من التفاصيل المرتبطة بالقضايا التي تم إنجازها خلال العام المنصرم، كما ناقش أعضاء المجلس خطة المركز لعام 2022، وذلك في ظل التزايد المطرد في أعداد طلبات التوفيق والتحكيم، حيث استعرض خلال الجلسة مرتكزات خطة العمل ومستهدفات المركز خلال هذا العام والجدول الزمني للفعاليات المزمع انعقادها ومتطلبات ووسائل تنفيذ هذه الخطة، فضلاً عن البرامج التدريبية لإعداد الموفقين والمحكمين التي يعقدها المركز بشكل دوري، ويحاضر فيها كوكبة من أساتذة القانون من جامعات مختلفة محلية وإقليمية.

وصرح الوزان أنه يجري الإعداد حاليًا لتوقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية، ليكون ذلك إضافة جديدة إلى قائمة الاتفاقيات الموقعة مع محكمة التحكيم الدولية بلاهاي وبرنامج تطوير القانون التجاري CLDP التابع لوزارتي التجارة والعدل الأميركية، بالإضافة إلى مركز التحكيم الخليجي «دار القرار» ومركز تدريب الملكية الفكرية التابعين للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وإدارة الفتوى التشريع، وكذلك مؤسسة البترول الوطنية في إطار نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية ورفع كفاءة أطراف العملية التحكيمية من محكمين وخبراء ومحامين وإدارات قانونية للشركات.

وأضاف الوزان أن المركز يستهدف في برنامجه الثقافي لهذا العام مزيدًا من التركيز على نشر رسالة المركز في أوساط المستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والكبيرة، وذلك لأهمية التوسع في تسوية منازعات المعاملات التجارية والمالية عن طريق التحكيم المؤسسي كآلية عادلة وناجعة لتسوية وحسم هذه النزاعات لما يتسم به من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية وبساطة الإجراءات، ولما له من ضمانات المرونة والسرية والتخصص والسرعة في الإجراءات والأحكام، وأيضاً لما يتضمنه من مشاركة أطراف النزاع في إيجاد حل حاسم وسريع.

كما أشار الوزان أن المركز يشهد مرحلة جديدة من العمل تتسم بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قضايا وفعاليات وأنشطة المركز، يصاحبها تحديث نظام التوفيق والتحكيم الخاص بالمركز، وخاصة فيما يتعلق بالتحكيم الإلكتروني.

وعلى هامش الاجتماع تفقد أعضاء المجلس أعمال تجهيز المقر الجديد للمركز والمزمع افتتاحه قريبًا، وذلك في إطار تطوير منظومة المركز وتوفير مساحات أكبر بهدف استيعاب العديد من جلسات التحكيم والتوفيق في ذات الوقت، مع توفير إمكانات تقنية لعقد الجلسات عن بعد، وتهيئة المقر لاستيعاب عدد أكبر من الموظفين والضيوف والفعاليات، وغير ذلك من ضرورات المرحلة القادمة.

