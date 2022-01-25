العمر: تنمية العنصر البشري أهم ركائز التنمية

مال وأعمال

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت مجموعة من المتدربين لدى هيئـة اســواق المـال حديثي التخرج، حيث رحب حمـــد العمـــر نائب المدير العام بالغرفة بالمتدربين وأبدى استعداد الغرفة الدائم لاستضافتهم وتقديم كل الخدمات لمساعدتهم ومؤكداً استمرار الغرفة في تنمية العنصر البشري الكويتي الذي يعتبر من أهم ركائز عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً الى أن الغرفة تولي اهتماماً بالغاً لمخرجات التعليم، وهي تعمل دائماً على صقلها بالعلم والخبرة لتمكينها في الانخراط في مجال العمل ولتتوافق مع متطلبات القطاع الخاص، حيث تم إطلاعهم على دور الغرفة كمؤسسة اقتصادية عريقة ذات نفع عام تقدم خدماتها لمنتسبيها من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات للأعضاء بالغرفة وإسهاماتها في القطاع الخاص.

أشار العمــر إلى تجربة الغرفة بالارتقاء بخدماتها عبر استخدام الأساليب الحديثة والتقنيات المتطورة في كل أعمالها بما يعود بالمنفعة لأعضائها والسرعة في إنجاز خدماتها.

كما التقى المتدربين بمسؤولين من غرفة تجارة وصناعة الكويت والذين قاموا بدورهم بشــــرح وافٍ عـــــن كــل إدارة مـــن إداراتهـــــا وتقديـــــم نبـــــذة عـــــن مركـــــز أصحـــــاب الأعمــــال ومركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير وإدارة المعاملات، والدور الذي يقومون به من خلال مواقعهم ونقل خبرتهم وتجاربهم للمتدربين للاستفادة منها مستقبلا.

