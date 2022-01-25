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«فرق خبرة» لمحمد الشرنوبي على «شاهد»


تستعد منصة «شاهد» لطرح فيلم «فرق خبرة» بطولة الفنان محمد الشرنوبي والفنانة هدى المفتي، على شاشتها.
منصة «شاهد» كشفت أنه سيتم عرض الفيلم ابتداء من يوم 27 يناير، ونشرت البرومو الخاص به، على صفحتها الرسمية على موقع «انستغرام».
الصفحة علقت على الفيديو: «أنـا مبسـوط وخلاص ?شاهدوا رحلة ناجي في اكتشاف الحياة والحب وقصة هروبه من مشاكله العائلية في الفيلم الكوميدي الدرامي#فرق_خبرة ابتداء من 27 يناير أولاً وحصرياً».
وفيلم «فرق خبرة» من بطولة محمد الشرنوبي، هدى المفتي، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي، طه دسوقي، سينتيا خليفة، تأليف وإخراج شريف نجيب.


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