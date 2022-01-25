«حنة» أبرار تجمع «بنات سبت»

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احتفلت أبرار سبت بليلة الحناء أو «الجلوة» وسط عدد من أفراد أسرتها وصديقاتها، استعدادًا لإقامة حفل زفافها بعد مرور عام ونصف تقريبًا على عقد قرانها.

وشاركت شيماء سبت وأبرار، متابعيها على انستغرام بتدوينة تمنت من خلالها السعادة لشقيقتها، وقالت: «اليوم إن شاء الله بيكون ليلة جلوة أختي عروسة بنات سبت وقمرهن، أبرار، الله يسعدها ويهنيها.. وهو بالعرف وعاداتنا وتقاليدنا القديمة بالبحرين طقوس تعودنا عليها يسبق الزواج بليلتين».

وتابعت شيماء: «أتمنى من كل متابعيني الدعاء لها بالتوفيق والبركة وحبيت أشارككم تفاصيل أفراحنا أول بأول والفال لكل العزاب ومبروك لكل عروسين ربي يهنيهم ويسعدهم.. باسم الله وما شاء الله وتبارك الله”، كما حرصت كل من شيلاء وشذى سبت، مشاركة الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات من حفل الحناء الخاص بشقيقتهن، وهو الحفل الذي حضرته كذلك الفنانة منيرة محمد وزينب غازي.

من جانبها نشرت أبرار سبت عبر خاصية القصص القصيرة لقطات أظهرت من خلالها بعضاً من التحضيرات والتجهيزات الخاصة بحفل ليلة الحناء، وعبرت عن مدى سعادتها بتجهيز كل التفاصيل مثلما أرادت، كما وجهت الشكر لكل من ساعدها في خروج تلك الليلة كما تمنت، وتداول الجمهور عدداً من الفيديوهات التي ظهرت فيها أبرار وهي تحتفل بليلة الحناء وتتفاعل مع الحضور في أجواء مرحة.

وكانت أبرار سبت قد احتفلت في منتصف عام 2020 بعقد قرانها ونشررت حينها صورة مع عريسها عبر انستغرام، لكنها حرصت على إخفاء هويته، وعلقت على الصور وقتها وقالت: «الحمد لله يارب.. كان ودي احتفل بعقد قراني مع اهلي واحبابي لكن بسبب جائحة كورونا اقتصر الموضوع على عائلتي الصغيرة” بحسب مجلة هي. ?كما نشرت أبرار مقطع فيديو وثقت به تفاصيل يوم حفل عقد قرانها بداية من اختيار أزيائها إلى اختيار المكياج واللمسات النهائية قبل جلسة التصوير الخاصة بالحفل، وعلقت على الفيديو قائلة: «خطوبتي.. i said yes.. شكراً من القلب لجعل يومي أفضل».?

