«العين السينمائي» يفتتح فعالياته في قلعة الجاهلي

انطلقت فعاليات مهرجان «العين السينمائي» في دورته الرابعة والتي ستقام في مدينة العين، تحت رعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبحضور معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان في الفترة من 23 وحتى 27 يناير الحالي، تحت شعار «سينما المستقبل»، حيث يستمر المهرجان في تقديم وعرض باقة من أبرز الأفلام المحلية والخليجية والعربية والعالمية المتميزة، منها عروض أولى وحصرية على شاشات «العين السينمائي».

ويشهد حفل افتتاح الدورة الرابعة المهرجان الذي يقام في قلعة الجاهلي، عرض الفيلم الفنلندي «الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانك» - The Blind Man Who Did Not Want To See Titanic، في عرضه الخليجي الأول، تأكيداً على التنوع والتميز في اختيارات المهرجان لباقة من أميز الأفلام، ما يسهم في تبادل الثقافات والخبرات السينمائية، ومساعدة الجيل السينمائي الواعد في اكتساب المعرفة خلال الأفلام العالمية.

تدور قصة «الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانك»، حول رجل كفيف مقعد على كرسي متحرك يعيش قصة حب ويتواصل مع حبيبته يومياً عبر الهاتف، إذ يعيش «ياكو» حياته بشكل روتيني جداً، يستقبل يومياً مكالمة والده عند الثالثة مساء، هو عاشق ومحب للسينما والأفلام، ومع أنه كفيف لايزال يحتفظ بنسخ الأفلام التي يحبها، والجميل عندما يقول أحتفظ بها لأنها تعبر عني، فكل من يزورني سيعرفني من خلال الأفلام التي أتابعها، كونه يعاني وفي أحد الأيام يقرر فجأة أن يزور حبيبته، وحين يخطط للزيارة يجد بأنه سيكون بحاجة لمساعدة خمسة غرباء ليصل إليها.

يأتي عرض «الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانك» في افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان، ضمن أفلام برنامج «سينما العالم»، التي تضم 7 أفلام لعرضها هذا العام على شاشات «العين السينمائي»، والتي تأخذ جمهور وزوار وضيوف المهرجان في رحلة حول العالم، لتبادل الخبرات والثقافات السينمائية المختلفة، وهي: الوثائقي «خاسرون رائعون: عالم مختلف» من ليتوانيا، والروائي «أمي.. أحبك» من لاتفيا، والروائي البولندي «25 سنة من البراءة»، والروائي «ريش» من مصر، والروائي السوداني «الست»، الروائي الفلسطيني «الهدية».